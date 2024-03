Igualdad, una carrera sin fin que evoluciona con el paso de los años

Las cosas cambiaron mucho desde que nació Laura, hace 101 años, pero ni de lejos tanto como deberían. Escuchando a las mujeres, de hecho, hasta puede llegar a dudarse de que el avance haya sido tanto.

El Progreso ha querido sumarse al Día Internacional de la Mujer dando voz precisamente a sus protagonistas. Seis mujeres de distintas generaciones y de variados sectores profesionales cuentan los problemas que han tenido que superar y las discriminaciones que todavía sufren en su día a día por el simple hecho de no ser hombres.

Las hay que este viernes optarán por manifestarse y las que no, las que ven el vaso medio lleno y las que los aprecian medio vacío, pero todas ellas comparten lo básico: todavía falta un mundo para conseguir la igualdad efectiva entre hombre y mujeres incluso en ámbitos en los que muchas veces se da por superado el problema; y esas desigualdades, esa brecha de género económica y social, se perciben tanto en aspectos fundamentales como en las cosas más nimias.

La marcha ha comenzado pero la meta está todavía muy lejos y para alcanzarla, coinciden todas en asegurar, sería necesario un Día de la Mujer todos y cada uno de los días.

Tania Fernández, piragüista: "La maternidad penaliza, porque se depende de los resultados para seguir"

"Sí, rotundamente. El 8-M es necesario. Independientemente de que el camino recorrido haya sido mucho, queda para llegar a la igualdad real", dice la piragüista Tania Fernández.

Como pasa en otros muchos sectores, Tania dice que la maternidad penaliza en el deporte, donde la carrera depende de los resultados, de modo que quien se aparte un tiempo para ser madre puede quedar descolgada. Pero va más allá y dice que los problemas son múltiples y que hasta la forma de abordar las noticias deportivas es con frecuencia distinta si las protagonistas son mujeres. Y cree que hay deportes en los que hay brecha de público.

Tania Fernández, piragüista. AEP

En el piragüismo no hay gran diferencia entre el público en función de que quien compita sea un hombre o una mujer, pero recurre al ejemplo del fútbol para ejemplificar el ancho del abismo. "El fútbol femenino está a años luz del masculino aún, aunque con la apuesta de los últimos años se han batido récords de asistencia a los partidos", dice.

Cree que ese avance prueba que con un poco de apoyo las cosas pueden cambiar mucho. "Siempre que se pone el foco en las mujeres la repercusión es positiva".

Y la visibilidad puede multiplicar efectos positivos, cree Tania Fernández, que al hablar del patrocinio del deporte apunta: "si algo tiene visibilidad, como patrocinador", de ahí que, para avanzar en igualdad real, las deportistas necesiten

Laura Fernández, centenaria de A Fonsagrada: "As cousas cambiaron moito, pero aínda falta igualdade"

"As cousas cambiaron moito, pero falta moito aínda", dice Laura Fernandez, que va camino de los 102 años y reivindica que ella fue feminista siempre. A su edad puede presumir de energía y tener unas ideas muy claras. Está pendiente del 8-M, pero la víspera no la coge haciendo pancartas, sino trabajando en su huerta, en A Fonsagrada, en su casa de siempre, donde vive de forma autónoma.

Laura Fernández en su casa de A Fonsagrada. AEP

Esa independencia es algo valioso para esta centenaria, que vivió un mundo en el que todo el poder era de los hombres, hasta el punto de que una mujer dependía del padre o del marido para tener una cuenta en el banco. "As mulleres antes non tiñamos dereito a nada, só a traballar. Isto era o terceiro mundo", rememora Laura, que fue siempre una mujer de firmes convicciones, de izquierdas.

El cambio le parece enorme, aunque crea que no se ha llegado a meta. Dice que "agora algunhas agárranse aos dereitos todos e fan ben, pero outras aínda aguantan". Y agrega que "gustaríame que as mulleres foran respetadas e tiveran os mesmos dereitos de verdade".

Si piensa en problemas como los de los malos tratos, se lamenta de lo que tuvieron que aguantar muchas mujeres en el pasado, "cuando non había para onde ir". No esconde, sin embargo, que le descolocan los usos sociales de los más jóvenes, como lo de salir a medianoche y volver a casa por la mañana, algo inconcebible en su juventud. Por lo demás, a sus nietas las anima a disfrutar la libertad.

Paula Santomé, alumna de Eficiencia Energética: "Son a única muller entre os 10 alumnos de 2º deste ciclo superior de FP"

Esta joven vilalbesa que el próximo mes cumplirá 20 años es la única mujer entre los 10 alumnos del 2º curso del ciclo superior de Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica del centro integrado de Formación Profesional As Mercedes de Lugo.

Paula Santome, AEP

Se matriculó en este grado porque, según explica, tenía "desde nena o soño de seguir, xunto co meu irmán, coa empresa de electricidade e enerxías renovables do meu pai e do meu tío".

Paula Santomé explica que se decantó por este ciclo de FP por "raíces, vocación e gustos" porque asegura que siempre sintió interés "polas enerxías renovables e os sistemas sostibles de manter quentes as viviendas e que son respetuosos co medio ambiente".

Esta estudiante chairega reconoce que tuvo "sempre respeto, non medo, por como me ían tratar" en un sector tan masculinizado como este, en el que ya ha hecho sus pinitos laborales. "Os meus compañeiros de traballo sempre colaboraron no meu aprendizaxe e resolveron as miñas dúbidas, pero algún cliente si ten consultado antes a un home que a min", precisa esta alumna del CIFP As Mercedes.

Ante la fecha que se conmemora este viernes, esta joven vilalbesa defiende que "o 8M tiña que ser todos os días", pero precisa que "non está mal que alomenos exista unha data na que se lembre que homes e mulleres temos os mesmos dereitos e as mesmas capacidades e que as mulleres merecemos o lugar que ocupamos no pasado, no presente e no futuro".

Azucena Mora, cienfítica: "Hacer ciencia tiene un alto coste personal y familiar para las mujeres"

"Desafortunadamente, las mujeres necesitaríamos que todos los días fueran un 8M", dice la catedrática Azucena Mora, figura destacada de la ciencia, cuyo trabajo es clave en una lucha vital: atajar la amenaza de las bacterias.

Azucena Mora en el laboratorio. EP

Tiene una trayectoria exitosa y cargada de reconocimientos, pero dice que la carrera científica está llena de trabas para las mujeres. El problema empieza en la falta de financiación de la ciencia, que no solo va por detrás de la de otros países sino que incluso está retrocediendo, lo que genera un problema de falta de recursos que hace que las mujeres tengan que pagar un alto coste personal y familiar si quieren tener una carrera científica.

La maternidad puede suponer perder dos o tres años de carrera y eso es algo que se pueden permitir danesas o noruegas, pero no las españolas, lamenta. Aquí hay que elegir entre carrera y vida personal y por eso hay muchas mujeres que destacan en las etapas iniciales y luego van quedando relegadas.

Hay, con todo, alguna luz y cuenta que en las empresas que financian proyectos científicos hay cada vez más mujeres, y aunque suelen estar en el segundo nivel, no en la cabeza, ellas apuestan por los proyectos que lideran las científicas.

Es un paso, porque cree que las medidas legales por la igualdad siguen sin funcionar bien. En la universidad se da una puntuación extra, pero los condicionantes negativos son tantos que "la barrera para tratar a los hombres de tú a tú sigue existiendo", dice.

Noelia Nodar, limpiadora: "SI la huelga hubiera sido de hombre se hubiera arreglado mucho antes"

"El 8M es completamente necesario. Queda mucho por hacer", dice Noelia Nodar, que trabaja desde hace quince años como limpiadora y acaba de secundar la huelga de 130 días para exigir mejores condiciones para su profesión. Cree que ese paro, durísimo, ha servido para evidenciar una forma muy cruda de discriminación: "Si el problema hubiera afectado a hombres se hubiera arreglado mucho antes", dice.

Noelia Nodar. EP

Por eso, cuenta, para ella la huelga tenía, más allá de aspectos salariales, otras connotaciones y "era una forma de exigir respeto para nuestro trabajo, de dignificarlo". Cree que hay que mantener ese tirón que dio el covid, porque dice que "no se valora la limpieza, pero cuando hay una urgencia sanitaria ya se ve lo importante que es y cuando no hay nadie que haga ese trabajo enseguida empiezan las quejas por los problemas y los riesgos sanitarios de los espacios en los que se acumula la suciedad, dice.

Noelia Nodar lleva grabado a fuego el hecho de que durante la pandemia su trabajo se considerara esencial y después se encontraran con un "si te he visto no me acuerdo". Dice que ella no se plantea cambiar su trabajo por otro. Quiere seguir haciendo lo que hace "porque me gusta, me parece importante y estoy bien en mi centro de trabajo, pero exige reconocimiento y respeto para un trabajo que desempeñan sobre todo mujeres y que no da para vivir. Cuenta que ella, con 45 años y dos hijos, no llegaría en ningún caso a final de mes si no fuera porque su pareja trabaja.

Marta Rodríguez, dirige Parquets Rodríguez: "Yo no he sentido la discriminación, pero hay sectores en los que existe"

Pasan bastante de las siete de la tarde y, cuando mucha gente ya da la jornada por liquidada, Marta Rodríguez está en el coche, va de camino a visitar a un cliente. Lo de conciliar y tener tiempo puede ser una quimera cuando se está al frente de una empresa, pero ella se lo toma con ánimo y dice que "lo de la conciliación lo llevo más o menos, pero no me puedo quejar".

Marta Rodríguez, de Parquets Rodríguez. EP

Y no se queja, entre otras razones, porque es una de esas mujeres que trabaja en un sector fuertemente masculinizado, le gusta su trabajo y dice que nunca ha sentido discriminación, quizás porque por su carácter "puede ser que yo imponga un poco de respeto", explica.

Pero aunque no haya sentido en carne propia la pesada losa del machismo, no ignora en absoluto que existe y cree "necesario" mantener viva la llama del 8M "porque hay sectores en los que la discriminación pervive".

Ella empezó trabajando en la contabilidad de la empresa y, tras quince años, se puso al frente. Está contenta con lo que hace y hoy dirige un equipo de hombres con los que ha creado un buen ambiente de entendimiento y respeto, por lo que el clima de trabajo es bueno, cuenta.

Está rodeada de hombres, en un tipo de trabajo masculinizado y en el que ellos aportan condiciones que exigen labores como instalar parquets y puertas o hacer armarios, pero cree que su empresa es una muestra de que es bueno que las mujeres lleguen a todas partes y ve que la presencia femenina les da confianza a los clientes.