La propuesta de Paredes Pedrosa para el auditorio de Lugo fue seleccionada entre un total de 18 y tras competir en la última fase con otros cuatro grandes estudios especializados en obra pública. El auditorio de Roma, el centro de congresos de Murcia, la Villa Romana de Olmeda, el Museo Visigodo de Mérida y el edificio del Banco de España, entre otros trabajos, llevan la firma de este estudio, que puso "mucho cariño y trabajo" en el auditorio de Lugo.

Han pasado más de 14 años desde que empezaron a pensar en el auditorio lucense y siete desde que se acabó de construir. ¿Está al tanto de los problemas para abrirlo?

Sí, lo seguimos, a distancia, porque nunca se nos permitió acercarnos mucho.

"Los aforos de las salas nos vinieron dados, pero me parecen bastante idóneos para una ciudad como Lugo"

¿Y eso?

Bueno, no tuvimos el encargo de la dirección de obra. No suele ser lo habitual en este tipo de edificios singulares. Normalmente se hace el encargo completo, porque es un trabajo en continuación. La dirección la llevó un equipo de A Coruña con mucho cuidado y mucho cariño. Trabajó muy bien, estuvimos consultándonos cosas, porque no quisimos desentendernos, no nos parecía responsable.

Recientemente, en la presentación de un informe sobre los problemas que tiene el edificio se apuntó que gran parte podrían ser debidos a problemas en la ejecución.

No tengo datos para opinar, pero no es muy normal que un edificio esté seis años cerrado. El 100% de las obras cuando se acaban tienen un proceso de adaptación normal en el que pueden detectarse fallos de ejecución, de maquinaria... Y este edificio no se puso en funcionamiento, que yo sepa, por lo que me parece muy atrevida la afirmación. Decirlo por anticipado es raro.

¿Qué siente al ver el edificio así y la polémica que hay en torno a él?

Tenemos muchas ganas de verlo funcionando. Lugo no tiene muchos equipamientos culturales y este es un muy buen equipamiento, muy bien dimensionado, con salas de 900 y 450 butacas. Es un edificio que tendría que estar funcionando prácticamente a diario, o como mínimo, semanalmente.

"El auditorio tiene que ser usado por los lucenses todos los días, o como mínimo, semanalmente"

A algunas personas les llama la atención que el edificio sea tan grande y el aforo no sea mucho mayor que el del actual auditorio.

Los aforos venían dados por el programa [realizado por la Xunta, que fue quien seleccionó el proyecto y construyó el edificio]. Pero me parecen bastante idóneos para una ciudad del tamaño de Lugo. Luego, la configuración vino muy determinada por la parcela, la topografía, la avenida... Es estrechito, con una fachada larga como una gran galería, en homenaje a las galerías gallegas. Es un edificio con mucha presencia y una condición lineal, como la muralla con las torres, con dos zonas más elevadas, que son las salas.

Sorprende también que la entrada principal sea por la parte trasera, no por la Avenida de Magoi.

Magoi es una avenida con doble carril con un bulevar por el medio y mucho tráfico. Por ahí hay un acceso mediante el que se llega a cualquiera de las salas, al guardarropas... La parte de atrás es más tranquila, hay un gran aparcamiento público y una zona verde. Es un recorrido ajardinado que te permite ir serenando el ánimo antes de la función y no llegar directamente del coche. Lo que me preocupa un poco es lo que se está diciendo de que hay una idea de modificar cosas, al margen de las reparaciones que haya que hacer en un edificio que lleva seis años abandonado.

Los cambios se justifican en la apuesta por potenciar la entrada principal, en parte también porque, según se explicó, si se accede por delante hay que hacer mucho recorrido hasta llegar a las salas de espectáculos.

En la Filarmónica de Hamburgo [inaugurada en 2017] hay que recorrer once pisos y es una de las salas más importantes del mundo. En estos edificios, los vestíbulos son para estar, para encontrarte, forma parte del programa.

Sigue orgulloso del trabajo realizado.

Desde luego. La única preocupación importante es que el edificio tiene que estar en marcha para que los lucenses lo usen todos los días. Una inversión así tiene que pensarse siempre hacia el futuro. Es un equipamiento llamado a utilizarse en continuidad durante décadas.

Un edificio con varios premios y nominaciones

El edificio del nuevo auditorio de la ciudad tiene varios premios y nominaciones. Fue seleccionado en el Premio Bienal Internacional de Arquitectura 2017 y recibió el Premio Veteco Asefave por su fachada en 2016, entre otras distinciones.



Concurso internacional

El diseño fue seleccionado en un concurso de carácter internacional y restringido a estudios con un determinado nivel de especialización y experiencia. Se presentaron un total de 18 estudios y a la final llegaron cinco.



Construcción

La obra fue adjudicada a las empresas FCC, Mon y Vilamiño.



Dirección de la obra

Fue encomendada al estudio de arquitectura coruñés Iglesia Veiga. El exalcalde y aparejador Vicente Quiroga se ocupó de la dirección de ejecución.