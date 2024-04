O IES Lucus Augusti homenaxeará o 19 ao profesor Xesús Alonso Montero

O profesor Xesús Alonso Montero será homenaxeado este venres, día 19, nun dos centros nos que impartiu clase entre 1960 e 1975, o IES Lucus Augusti. Foi tamén docente na Escola Normal de Maxisterio e ten definido a súa etapa lucense como "central" na súa vida académica e persoal.

O seu paso polo entón Instituto Masculino marcou a vida de compañeiros profesores e, por riba de todo, de moitos dos seus alumnos. No acto terán presenza e voz e, de feito, está previsto que un grupo deles participe compartindo unhas lembranzas sobre o que era por aquelas datas catedrático de Lingua e Literatura Española. Serán Antón Grande, Paco Martín, Pedro Figueroa, José de Cora, Arturo Reguera, Fernando Ónega, Xulio Valcárcel e Manuel Calvo.

O comezo do acto terá lugar ás 12.30 horas no salón de actos, no que está previsto que soe a Marcha do Antigo Reino de Galicia para recibir a un dos seus docentes ilustres, figura clave do estudo da lingua e literatura galega.

Autor de 60 libros e responsable de 40 edicións entre antoloxías e colectáneas de textos, publicou na prensa uns tres mil artigos; é autor, tamén, de decenas e decenas de traballos de erudición, e de crítica publicados en actas de congresos e en revistas académicas.

Foi en Lugo onde ingresou no PCE, partido entón clandestino no que segue a militar ininterrumpidamente dende 1962. Ten confesado que os seus desazaeis anos de ouro da súa profesión foron os de Lugo.