Los gorrillas fichados en el entorno del Hula cobraban un 'salario' superior al SMI

Agentes de la Policía Local de Lugo identificaron en el transcurso de un dispositivo especial de vigilancia, desarrollado durante la primera semana del mes de septiembre, a un total siete gorrillas que habitualmente ejercen de forma ilegal como aparcacoches en el entorno del Hula, además de constatar que cada uno de ellos se está sacando con esta actividad un sueldo superior al Salario Mínimo Interprofesional.



La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, acompañada por el inspector jefe de la Policía Local, Jesús Piñeiro, ha comparecido este martes en rueda de prensa para informar sobre este operativo de vigilancia y sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Ayuntamiento de Lugo para tratar de erradicar esta práctica, que "molesta" a diario a los usuarios del hospital.



Jesús Piñeiro precisó que el operativo desplegado por la Policía Local durante la primera semana de septiembre, con coches patrulla y vehículos camuflados, permitió identificar a esas siete personas que han convertido su actividad como gorrillas "en un trabajo fijo, habitual y permanente", con el que se sacan "más de cincuenta euros diarios".



De hecho, aclaró que, por denuncias y quejas de los propios usuarios, la Policía Local tiene constancia de que alguno de ellos empezó a utilizar un chaleco reflectante para hacerse ver y que incluso llegó a pedirle cinco euros a algún conductor por indicarle un lugar donde estacionar su vehículo en la vía pública, en las inmediaciones del hospital.



Gracias a ese operativo especial de vigilancia, la Policía Local levantó diez actas de infracción por parte de los mencionados gorrillas, tanto de la legislación relativa a seguridad vial, como de la ordenanza de circulación, dado que fueron sorprendidos mientras ejercían su actividad en el centro de la calzada, con lo que provocaban situaciones de "peligro" y "molestaban" a los conductores.



Para tratar de poner freno a esta actividad, que cada mes provoca más de 15 llamadas al teléfono de emergencias de la Policía Local de Lugo por parte de conductores molestos, el Ayuntamiento de Lugo ha tomado la decisión de dar un paso más, de modo que revisará si esos "gorrillas" perciben algún tipo de prestación social por parte de la administración local.



Además, instará a la Xunta a revisar su situación y si están percibiendo "la Renda de Integración Social de Galicia", el Risga.



Se trata, dijo Lara Méndez, de "determinar si procede extinguir tales prestaciones".



La regidora local precisó que es uno de los pocos elementos de presión que puede ejercer la Administración sobre estos individuos para persuadirlos de que cesen una actividad que les resulta muy lucrativa.



"Al ser personas en riesgo de exclusión social, porque técnicamente no tienen ingresos, no se les puede aplicar ningún tipo de sanción", aclaró.



En todo caso, aseguró que el Ayuntamiento, a través de la Policía Local de Lugo seguirá persiguiendo esta actividad ilegal en el entorno del hospital, además de pedirle a la Xunta de Galicia que revise las tarifas del parking público del Hula, para hacer que su permanencia en ese lugar ya no sea tan rentable para los gorrillas.