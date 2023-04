Identificadas tres personas por okupar dos viviendas en Ramón Montenegro

Agentes de la Policía Nacional de Lugo identificaron a tres personas que presuntamente okuparon ilegalmente dos pisos de un inmueble de la capital, que hasta ese momento se encontraban vacíos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se movilizaron después de que varios vecinos del inmueble número 3 de la Rúa Ramón Montenegro pusieran en conocimiento de los agentes que varios desconocidos habían forzado las cerraduras de las puertas de acceso a los pisos y se habían quedado a vivir en su interior.

Los agentes acudieron varias veces al edificio y, finalmente, el martes por la tarde localizaron a los presuntos okupas y procedieron a su identificación. Los policías comprobaron que no había ningún menor en las viviendas, por lo que únicamente les tomaron los datos a los tres adultos que estaban en ese momento en los pisos.

Los agentes les explicaron a los vecinos que no podían llevar a cabo ningún otro tipo de intervención hasta que el propietario denunciase la okupación de los pisos. Según informaron desde la comisaría lucense, este miércoles por la tarde todavía no habían recibido la correspondiente denuncia. Según los afectados, los supuestos okupas generan molestias y temen que esta situación se prolongue en el tiempo y les ocasiones problemas de mayor calado. "Es increíble que venga la Policía y que no pueda hacer absolutamente nada", lamentan.

PROBLEMÁTICA

En los últimos meses, la Policía Nacional de Lugo tuvo que intervenir en varios casos de okupación de viviendas, una problemática que preocupa cada vez más a la ciudadanía. Los agentes acudieron en numerosas ocasiones a la Rúa Xulia Minguillón, donde varias familias se instalaron en una casa abandonada, en la que también se llevaron a cabo varias redadas contra el tráfico de drogas. También hubo diversos incidentes con los okupas en la Rúa Milagrosa, en la zona de As Gándaras y en la Rúa do Miño, entre otras.

Los vecinos de estas viviendas aseguran que el problema de la okupación va ligado en muchos casos a otras actividades delictivas, por lo que acarrea problemas de seguridad en los barrios. De hecho, los residentes que tuvieron que lidiar con los okupas organizaron movilizaciones en la vía pública para hacer visible su situación y pedir soluciones efectivas. "No se puede consentir que alguien entre en una casa que no es suya y tenga más derechos que su propietario", comentaban.

Otro de los casos más llamativos de los últimos registrados en Lugo fue el de una familia, con dos adolescentes a su cargo, que okupó la vivienda del hombre que los había acogido de forma temporal. El cabeza de familia acabó incluso detenido por falsificar la firma del anciano para contratar una línea telefónica y disponer de internet.