IdeaLugo visibiliza la capacidad de atracción del campus de estudiantes de otras comunidades

El premio IdeaLugo, entregado este jueves, visibilizó, por una parte, la investigación que se realiza en el Campus Terra y, por otra, la capacidad que este tiene de atraer a estudiantes de las demás comunidades autónomas, pues los promotores del proyecto ganador son de fuera de Galicia. Además, sirvió para reivindicar la importancia que tienen sus titulaciones para el desarrollo socioeconómico de la provincia.

En la novena edición de este premio a la innovación y el emprendimiento, convocado por el Grupo El Progreso en colaboración con Abanca y la USC, se impuso el proyecto de una app que está orientada a poder combatir la obesidad animal, que además permite que los dueños tengan el historial médico de sus mascotas en el teléfono móvil.

El proyecto Good Weight (buen peso), que se ha embolsado 4.000 euros, es abanderado por dos alumnos de Veterinaria, David Pérez, de Burgos, y Héctor Campos, de Alicante, que contaron con la colaboración de un estudiante de Ingeniería Informática de esta última provincia, Antonio Gómez.

El accésit, dotado con 1.000 euros, recayó en el proyecto XuvenLab, que es una spin off de la USC, cuya Ceo es la ingeniera técnico forestal Helga Peral. Uno de sus cometidos es la elaboración de kits de divulgación científica para institutos de enseñanza media.

En la entrega celebrada este jueves la presidenta editora del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, destacó que este premio es "una ocasión para sentir lo importante que es el Campus Terra en Lugo", del que dijo además que "está muy bien pensado para una provincia en la que el principal sector productivo es el primario". Además, agradeció el empeño del presidente de la Diputación, José Tomé, en "luchar tanto" por esta institución académica.

José Tomé dijo que "non caben medias tintas no apoio ao noso campus e ás titulacións que lle deron fama". Hizo además hincapié en que "a Deputación liderou a evolución do campus".

La directora territorial de Abanca, Zaira Dapena, afirmó que el talento, el emprendimiento y la innovación son "los tres factores determinantes para el avance económico y social de nuestra provincia".

El vicerrector de Organización Académica y del Campus Terra, Francisco b, que elogió la labor de su predecesora, Montserrat Valcárcel, considera que estos premios animan a que se encabecen nuevos proyectos y destacó la importancia del autoempleo.

Al acto de entrega del premio también asistieron la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez; el concejal del área de Desarrollo Local y Empleo, Mauricio Repetto; la secretaria territorial de la Xunta, Marta Barreiro, y el presidente de la Fundación CELIniciativas por Lugo, Luis García Santalla.