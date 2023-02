Idara, trans lucense de 19 años: "La hormonación es un alivio total"

Idara, lucense de 19 años, recibe la ley trans justo cuando inicia su tránsito. Este viernes se hará unas analíticas y en dos semanas recibirá los resultados que le abrirán la vía a que le receten los estrógenos que acabarán por hacer que su realidad como mujer se complete físicamente. "Empezar con la hormonación es un alivio total y absoluto", confiesa.

Será un proceso vitalicio, ya que deberá mantener la hormonación el resto de su vida, advierte. Pero será un nuevo paso adelante en un camino que ya inició formalmente hace un año, cuando socialmente adoptó su nombre. En Lugo ya es Idara, aunque todavía no lo sea en su DNI. El cambio de documentos no será, en todo caso, un problema para ella con la nueva ley.

Parece que su vida corre paralela a la ley y cuenta que el suyo fue "un viaje tardío", que no inició antes su tránsito por la situación familiar. Ha vivido toda su vida en Lugo, pero es de una localidad de la montaña lucense y allí pasó casi todos los fines de semana con los abuelos.

Ha crecido, relata, en una familia que no ha asumido que es una mujer y eso no es fácil. En casa siempre han preferido no hablar del tema, explica, pero han acabado por aceptar la realidad, cuenta.

Además, dice que no se ha sentido nunca en una soledad absoluta, porque socialmente sí se ha sentido aceptada y hasta se reconoce como una persona con "suerte", porque no ha sido víctima de ataques de transfobia.

Puede que, efectivamente, eso haya sido una suerte, porque Cristina Palacios, presidenta de Arelas, asegura que las personas trans sufren, por ejemplo, muchísimo acoso escolar, hasta el punto de que muchas abandonan tempranamente la escuela.

No es el caso de Idara, que se ha sentido respetada, también por sus profesores, y que tiene en mente irse a Santiago para seguir estudiando y labrarse un porvenir mientras avanza en su consolidación personal.

Sabe que el proceso será largo, vitalicio de hecho, y que no todo será un camino de rosas. Así, en su cabeza está la idea de someterse en el futuro a una vaginoplastia, pero avanza que se plantea ahorrar para poder pagarse una cirugía privada, porque "las listas de espera en la pública son eternas", manifiesta.

Implicada ahora en su tránsito personal y comprometida con la causa, Idara apunta que la ley la beneficia y cree que es una norma "a celebrar, porque es un paso adelante", pero también sostiene que la ley no es perfecta y deja de lado a mucha gente, como los menores o los migrantes.

"Mucha gente queda fuera de la ley"

Más contundente es Cristina Palacios, abiertamente crítica con una ley que tilda de "insuficiente", que deja de lado, por ejemplo, a las personas no binarias y que condena a problemas y marginación a las personas migrantes, sobre todo a las mujeres que han venido escapando de la persecución que sufrían en sus países y a las que se deja de lado, sin derechos en la ley, advierte.

Pero, además, Palacios dice que hay incluso pasos atrás, porque, por ejemplo, los menores por debajo de 12 años no van a poder cambiar legalmente de sexo a partir de ahora, cortando así una posibilidad legal que ahora existía y de la que se han beneficiado varios menores gallegos en los últimos años, dice.

Tampoco se pone fácil el tránsito a los menores de entre 12 y 14 años, porque se les somete a un proceso judicial que, vaticina, puede eternizarse, dado cómo funciona la Justicia. Y remata diciendo que a los 14 años tampoco se podrá dar el paso si no hay apoyo familiar. Y la realidad, dice que es que la mayoría no tienen ese apoyo.

"Mucha gente queda fuera de la ley", dice Palacios, que además advierte que persistirán muchos de los problemas de transfobia que sufre el colectivo. Cree que la ley trae "derechos y avances", pero lamenta que no se haya aprovechado el "momento histórico" para hacer una norma más ambiciosa, que abarque a todo el colectivo, muy numeroso.

Explica, a modo de ejemplo, que por Arelas, asociación de ámbito autonómico, han pasado los últimos ocho años 1.200 jóvenes trans y unas 300 familias. La diferencia entre las cifras se explica, cuenta, porque muchos están solos, sin apoyo familiar, hasta el punto de que algunos son expulsados de casa, señala.