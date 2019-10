"Los ictus de las mujeres suelen ser más graves pero no se sabe la razón"

El ictus es una enfermedad de gran prevalencia que afecta en Lugo a unos 800 pacientes nuevos cada año y que resulta más incapacitante en mujeres; es decir, tiene en su caso peores consecuencias. "Es cierto que en las mujeres suelen ser más graves, pero la razón no está clara, no se sabe", explica el jefe de Neurología del Hula, Robustiano Pego, que cita solo una conocida: la edad.

"El principal factor de riesgo es la edad y, como las mujeres son más longevas, eso puede ser una explicación porque la capacidad de recuperación es menor cuanto mayor se sea. El cerebro joven tiene mayor plasticidad neuronal y se recupera antes", apunta.

El doctor Pego señala el resto de factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, fibrilación auricular y otras enfermedades vasculares. Evitarlos o reducirlos, llevar un estilo de vida saludable, es la única forma conocida de prevención de una enfermedad que no dispone de una prueba que permita cribar el riesgo. "No hay ninguna que se haya probado efectiva, nada que pueda indicar qué riesgo tiene alguien de tener un ictus, ni el TAC ni la ecografía carotídea", insiste el jefe de Neurología del Hula.

El estrés, sin embargo, no es un factor clave. "Puede influir, pero no tiene una relación tan directa como la que tiene con el infarto, por ejemplo", recuerda el doctor Pego. No es esa la razón por la cual el ictus también aparece a edades más tempranas y no solo en la vejez. "Que seas joven no quiere decir que no tengas hipertensión o el colesterol alto. En pacientes jóvenes se debe igualmente a factores de riesgo y, en el caso de los muy jóvenes, están relacionados con enfermedades de tendencia a la coagulación o cardiopatías", explica el especialista.

El doctor Pego ofrece este martes a partir de las 20.30 horas una charla en O Vello Cárceres sobre el ictus, su prevención y cómo se trata en Lugo

La Sociedad Española de Neurología calcula que, en 15 años, se habrá aumentado el número de casos de ictus en el país en un 35%. Es decir, al mismo tiempo que se detectan más precozmente y se reduce la mortalidad de los afectados, se percibirá un sustancial incremento en el número total de casos por la mayor esperanza de vida. Ante eso, insiste en la necesidad de prevenir.

"Cada vez menos, pero todavía queda gente que, ante los primeros síntomas de ictus, si no es capaz de levantar un brazo, o de pronunciar algunas palabras o se le paraliza un lado de la cara se mete en la cama a ver si se le pasa", dice. Recuerda que se debe pedir ayuda médica inmediata y también si, tras las primeras manifestaciones, el afectado se vuelve a encontrar bien de nuevo. Que inicialmente sean leves o de duración breve no debe interpretarse como que se puede evitar la visita a Urgencias, sino que es preciso ir para someterse a pruebas que puedan evitar un segundo ataque.

"En el caso de lo que se llama un ataque isquémico transitorio, puede que ocurra sin dejar secuelas pero quizás si ocurre una segunda vez sí tenga consecuencias", explica el facultativo.