Icomos cuestiona la urbanización de la esquina entre San Roque y la Ronda

Icomos, organismo que vela por la protección de los bienes Patrimonio de la Humanidad, ha emitido un informe crítico con el plan de urbanización de la esquina entre San Roque, la Ronda, el Carril das Flores y Montero Ríos.

"La solución proyectada no solo mantiene nexos de unión con elementos que ya de por si son una afrenta al patrimonio cultural, sino que les da continuidad acrecentando con ello las graves deficiencias existentes, en especial hacia el Camino de Santiago, como son la alteración de las rasantes originales o el falso túnel", dice Icomos en sus conclusiones.

El informe ha trascendido solo unos días después de que el Concello aprobara el proyecto para eliminar la pasarela de Montero Ríos, construida hace 30 años de forma provisional. Es una intervención amparada en el plan urbanístico para esa esquina, cuya tramitación llevó varios lustros.



El proyecto global de urbanización para los terrenos afectados por ese cruce se aprobó el pasado mayo. El visto bueno llegó porque había un primer informe favorable de Icomos, lo que permitió que tanto Patrimonio de la Xunta como el Concello dieran el visto bueno al plan, que contempla una acera de cuatro metros de ancho y ampliar los accesos en San Roque y Carril das Flores.

En el entorno se construiría, posteriormente, un conjunto de edificios de cuatro o cinco plantas de altura.

Pero tras aquel primer informe favorable, ahora llega un segundo dictamen de Icomos que es mucho más crítico y que, sin llegar a vetar el plan urbanístico, sostiene que habría que diseñar el entorno de los bienes protegidos —la muralla y el Camino en ese punto— con otros criterios.

RECOMENDACIONES. "La modificación proyectada se define poco solidaria. No se ha tenido en consideración el problema de fondo y ha tratado de resolverse un problema propio con total independencia de la trama urbana y, más si, cabe sin consideración alguna o escasa hacia los elementos del patrimonio, buscando en gran medida un aprovechamiento lucrativo particular", sentencia Icomos en su informe.

Icomos dice que tapar las medianeras no justifica aumentar el volumen constructivo y pide peatonalizar el Carril das Flores

El organismo hace también recomendaciones y dice que "deberá prevalecer el tráfico peatonal sobre el tráfico rodado". Añade que "la actuación debe ser más valiente y englobar y actuar sobre el Carril das Flores". Propone peatonalizarlo para "recuperar su sentido original y con ello mantener su protección en base a la cual se clasificó como Patrimonio Mundial" el Camino.

También dice que "la visión de las medianeras de los edificios existentes no puede ser la justificación para un aumento del volumen a construir", aunque apunta igualmente que "la actuación sobre el parcelario bien sea agrupando las diferentes parcelas o reparcelando las mismas, puede consentirse si con ello se mejora la imagen de ciudad en este punto de la misma, sin por ello agravarse el interés de la promotora al no obtener una edificabilidad ficticia".

"La actuación debe resolver los problemas de ciudad en ese unto y no mantenerlos, y en mayor medida acrecentarlos o agravarlos", advierte Icomos, que también apunta que "la propuesta desarrollada y ahora aprobada se justifica en parámetros de edificabilidad poco o nada sostenibles a nivel edificatorio, y con escasa o nula referencia al aspecto fundamental que no es otro qué la protección patrimonio".

El Concello prevé seguir adelante con el proyecto porque considera una aberración la pasarela de Montero Ríos

El gobierno local prevé seguir adelante con el proyecto urbanístico aprobado, dado que considera que es prioritario eliminar la pasarela de Montero Ríos, que entiende que sí supone una aberración urbanística.



Se trata además de un proyecto que se aprobó tras un informe favorable de Icomos, recuerda y sin que hubiera alegaciones de ningún colectivo.



En realidad, ese organismo ha emitido tres informes relativos a los planes urbanísticos para esa esquina entre San Roque y la Ronda. Se realizaron en fases distintas del proyecto y los dos primeros fueron favorables.



El actual dictamen deriva de la petición de un informe aclaratorio que realizó el Foro do Camiño. Y no es exactamente nuevo. Está fechado en julio, pero no se ha dado a conocer hasta ahora, con el plan ya aprobado.



Pero el foro entiende que el informe de Icomos es "suficientemente relevante" como para que el Concello lo tenga en cuenta e introduzca cambios en el plan.



El Concello, en tanto, lamenta que no hubiera en su día alegaciones al plan, promovido por la iniciativa particular, y dice que los técnicos entienden que se puede seguir adelante, porque el informe no es vinculante.



Hay, paralelamente, un recurso contra la modificación del Pepri que hubo que hacer para aprobar el proyecto urbanístico para esa esquina. Pero el Concello entiende que, de prosperar, los ajustes que habría que hacer en el plan serían mínimos.



El plan aprobado en este momento se limita a la reordenación del espacio y no incluye licencias para nuevos edificios.

Origen

La capacidad del Foro do Camiño Icomos ha realizado el informe —nada amable con el urbanismo lucense— a petición de Foro do Camiño. Se trata de una plataforma que integran en torno a una treintena de colectivos relacionados con la cultura.



La movilización de ese colectivo se produce cuando entiende que está en juego la protección del patrimonio y con anterioridad actuó, por ejemplo, en la delimitación del Camino Primitivo.



PRECEDENTE. La situación no tiene porqué ser igual, pero la postura contraria de Icomos ya fue en su día decisiva para que se desechara en Lugo otro gran proyecto urbanístico: la construcción en San Fernando del auditorio de la ciudad.