"No pude comunicarme con mi madre porque no tiene conexión a internet"

Hace dos años y medio que Halyna Ibrahimova se vino con su marido y su pequeño hijo a Lugo. Como les pasó a otras familias ucranianas, el Gobierno español les rechazó su petición de asilo como refugiados políticos y temen ser deportados a su país, ahora en guerra.

Halyna y su familia son de Lviv, cerca de la frontera con Polonia. Desde este viernes, perdió el contacto a través de las redes sociales con su madre al ser cortado el acceso a internet. Por teléfono, ya no tenía forma de comunicarse. Lo último que le dijo es que no podía comprar comida.

"El jueves hablé con ella y me dijo que no podía comprar nada y que no tenía comida. También me comentó que la habían despertado de madrugada los ataques con misiles, que el ruido era muy fuerte y que atacaron cuatro veces. Hoy [por este viernes] contaban con atacar más esa ciudad", afirma.

Halyna tiene en Ucrania a sus padres y a sus hermanos. Asegura que vivir desde Lugo esta situación es especialmente duro. "Es muy difícil porque no podemos hacer nada desde aquí y, al mismo tiempo, es una angustia", dice.