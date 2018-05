Ibrahima Ndiaye, declarado culpable del asesinato de Tatiana Vázquez

El jurado del caso Tatiana Vázquez ha declarado culpable de maltrato y asesinato a Ibrahima Ndiaye. "Yo estoy bien. Voy a seguir defendiéndome porque no maté a nadie, no me pueden meter en la cárcel por la puta cara", declaró el exnovio de la joven asesinada nada más conocer el veredicto

El fallo fue dado a conocer alrededor de las 17.30 horas de este viernes en la Audiencia Provincial de Lugo, después de que las nueve personas que debían decidir sobre el futuro del senegalés alcanzasen un veredicto tras deliberar desde que la vista concluyó el jueves.

La defensa solicitaba la libre absolución para Ibrahima, mientras que tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido sus peticiones de 27 años y medio y 28 años de prisión, respectivamente, por los delitos de asesinato y maltrato.



Ibrahima Ndiaye permanecía en prisión provisional desde que fue detenido, 10 de abril de 2016, un día después de la aparición del cadáver de la chica, que fue hallado en el interior de un coche, cosido a puñaladas, en el barrio lucense de Sanfiz.