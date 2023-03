"Iba a 30 o a 40 kilómetros por hora, a la velocidad estipulada, y no competí con otro coche en ningún momento ni había consumido drogas. Me detuve en un semáforo y, al arrancar, el coche se me fue de atrás y no fui capaz de controlarlo". Jonathan Novo Santos explicó así ante la jueza del Penal número 2 de Lugo el brutal accidente de tráfico que sufrió en la madrugada del 17 de agosto de 2019, cuando destrozó el Audi A8 que acababa de comprar ese mismo día contra un muro de la Ronda da Muralla.

Según los alegatos de la Fiscalía, Jonathan -conocido junto a su hermano como los gemelos del Sagrado Corazón- conducía su turismo a pesar de que "no reunía las condiciones psicofísicas necesarias, al hallarse bajo el influjo de cocaína y benzodiacepinas". Además, circulaba por un tramo de 30 kilómetros por hora "a alta velocidad" porque estaba "compitiendo con el conductor de otro coche", un conocido suyo. "La causa del accidente", concluye el ministerio público, "fue el exceso de velocidad mezclado con las drogas que el condenado habría consumido".

El acusado negó este miércoles todas estas acusaciones y achacó su positivo en drogas a un tratamiento médico. "Esa noche había estado en una quedada en As Gándaras con unos amigos y decidimos ir a tomar algo a Augas Férreas. Fuimos todos juntos, pero no íbamos compitiendo. Yo esa noche no consumí drogas, pero di positivo en benzodiacepinas porque estaba tomando un tratamiento para un trastorno de la personalidad. Llevaba días sin consumir cocaína porque iba a entrar en Proyecto Hombre y no conducía rápido. Puede parecerlo por los daños del vehículo, pero los coches del 97 hacia atrás no tienen airbag y desplazan el motor", dijo.

En el transcurso de la vista oral declararon también el amigo que viajaba con Jonathan y el conductor del coche con el supuestamente competía, quienes también negaron el exceso de velocidad. "No íbamos picados. Él iba despacio y de repente el coche empezó a desestabilizarse. No era normal, tuvo que ser un fallo mecánico o algo así", señalaron.

Por el contrario, un testigo que vio a los dos vehículos declaró que ambos circulaban a gran velocidad. "Paramos en un semáforo y al arrancar me adelantaron rápido. En cuestión de segundos los perdí de vista, hasta que llegué a la zona de la gasolinera y vi el accidente. Creo que podrían ir al doble de la velocidad permitida. No puedo decir a ciencia cierta que fueran haciendo una carrera, pero iban tan paralelos y tan rápido...", explicó.

Por su parte, el instructor del atestado de la Policía Local confirmó que la causa del accidente fue el exceso de velocidad. "Hay dos cámaras que grabaron el punto de partida del vehículo y el punto del accidente. Por el tiempo y la distancia calculamos la velocidad. La conclusión fue que el Audi circulaba a 109 kilómetros por hora. Además, a una velocidad adecuada, en ningún caso se hubieran producido esos daños", concluyó.