"Él iba bebido y además quería poner que conducía su padre"

Eran las 21.30 horas del 1 de abril de 2021, media hora antes de que entrara el toque de queda del confinamiento. Sheila y su familia iban hacia su casa por la carretera Tirimol-A Brea después de haber estado con otros familiares en la de su abuela. Detrás circulaban su hermano y su padre, cada uno en su coche.

Sheila miraba el teléfono mientras su marido conducía y sus dos hijos mellizos, de ocho años, jugaban detrás. Apenas dio importancia a que él hubiera disminuido tanto la velocidad de su Touran subiendo por aquel pequeño alto. "Mi marido ya vio que venían unas luces haciendo movimientos raros y fue frenando, pero para cuando quiso avisarnos ya estaba encima de nosotros", recuerda Sheila Quiroga Castro.

Un Seat Ibiza embistió el vehículo y lo desplazó hasta que chocó contra el muro de piedra de una casa cercana: "A nosotros nos cogió totalmente desprevenidos. Para cuando me di cuenta, ya habían saltado los airbags, los niños lloraban... No sabía ni lo que había pasado, solo que mi marido preguntaba que si estábamos bien y que llamara a la Guardia Civil. Hasta que no salí del coche no fui consciente de lo que había pasado".

Los cuatro terminaron con policontusiones de todo tipo de las que tuvieron que ser atendidos en el hospital. Uno de los mellizos, además se rompió la clavícula. Pero con ser mala esta experiencia, el drama no había hecho más que empezar. Terriblemente ensangrentado, ya que se había golpeado la cabeza contra su parabrisas y quedado tendido con medio cuerpo en el asiento del copiloto, el causante del accidente salió de su Ibiza siniestrado. Lejos de mostrarse arrepentido, Sheila lo notaba bebido, nervioso y violento, pero aún le sorprendió más lo que el chaval, un joven con una buena mochila de antecedentes por delitos de tráfico, les proponía: "El tío aparece detrás de mi marido, con el teléfono en la mano, diciendo que se iba a poner el padre de conductor. Luego se quiso dar a la fuga y una gente que salió a ayudarnos tuvo que ir a por él. Se lio a golpes con su coche".

También el padre del joven, que se desplazó hasta allí con su esposa, planteó que iba a ponerse él como conductor, pero la familia se negó. "Él decía", relata la víctima, "que solo queríamos chupar del bote del seguro. Se le veía que estaba muy bebido, estaba fuera de sí". En esas circunstancias, el hermano de Sheila, que había parado al ver el accidente, se interpuso entre el joven y ellos y recibió un cabezazo en la cara que le rompió la nariz.

Esta agresión ya se ha juzgado: el autor fue multado con 900 euros por un delito leve de lesiones. Lo que todavía no se ha celebrado es el juicio por el accidente. Sheila no duda de que el conductor imprudente debería "ir a prisión" por sus reincidencias, aunque "lo más importante es que no vuelva a conducir, es un arma de fuego en la carretera". Es muy probable que ninguno de los dos deseos de Sheila se cumplan.

La Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación: ha calificado los hechos como un delito contra la seguridad del tráfico y tres delitos de lesiones imprudentes, con la agravante de reincidencia; la pena que solicita son seis meses de prisión y la retirada del carné durante cuatro años.

Por mucho que pueda extrañar, esta es la mayor pena que se puede solicitar según la ley en estas circunstancias. También hubo penas para las víctimas: "Los mellizos tuvieron secuelas para dormir, se despertaban continuamente llorando sobresaltados, les costó muchísimo. Aún ahora no podemos pasar por el sitio del accidente y van pendientes de todo. Uno de ellos no se ha vuelto a dormir en el coche. Yo cuando conduzco me llega, si me viene un coche de frente tiendo a echarme mucho para el otro lado, no me fío".

"Dicen que son imprudencias porque no hay intención de matar o herir, pero ¿ponerte a conducir borracho es prudente?", se pregunta Sheila.