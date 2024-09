Iago González: "Lugo tiene para contratar el plus de estabilidad que da su calidad de vida"

Este verano Iago González (Lugo, 1979) ha celebrado su mayoría de edad como empresario. En 2006 arrancaba con su consultora tecnológica en el vivero municipal del CEI-Nodus. Dieciocho años después está aliado con una firma portuguesa, de una ciudad más pequeña que Lugo, Leiria, de 65.000 habitantes. El grupo trabaja para algunas de las multinacionales más importantes.

¿A qué empresas presta servicios su consultora tecnológica?

Somos más conocidos fuera que en Lugo, en el resto de España, Francia o Portugal porque el perfil de cliente que tenemos es una empresa mediana-grande, con más de 100 trabajadores y que factura más de 10 millones de euros. Tenemos incluso alguna de más de 1.000 millones.

¿De cualquier sector?

Nuestra especialidad son las industrias que tienen fábrica o que tienen delegaciones en varios países, empresas internacionales.

¿A qué se dedica?

Nuestra línea principal de negocio es informatizar la gestión de las empresas, desde el control de la fábrica hasta la parte de ventas y la fiscal, financiera y contable. Para ello trabajamos con herramientas que no son nuestras, son de fabricantes, y nosotros las vendemos, las adaptamos, las implementamos y le damos soporte.

¿Cómo surgió la alianza con su socio portugués?

La matriz portuguesa nace en el 87 por un grupo de amigos que constituía el departamento de informática de una empresa moldista, de plásticos. Empezaron a crecer en Portugal, una de esas empresas con la que trabajamos a nivel fabricantes nos puso en contacto, ellos querían empezar en España a trabajar y me integré en 2014.

¿Dónde tiene presencia?

Los primeros países donde trabajamos, con oficinas y personal, fueron las colonias portuguesas, Angola, Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. En todos esos países tenemos oficinas y personal. Después seguimos con Brasil porque uno de nuestros fabricantes principales montó allí todo su negocio para Latinoamérica, compramos dos empresas y empezamos a operar. Y en la pandemia abrimos en Francia.

¿Qué volumen de negocio tiene?

El año pasado facturamos 23,6 millones de euros, de los que el comercio exterior supone el 20%.

¿Qué proyectos tiene?

Nuestro objetivo es duplicar facturación en los próximos cuatro años, irnos a casi los 50 millones de euros, y crecer en el mercado ibérico y en Francia.

¿Cómo opera desde Lugo a nivel internacional?

Lugo ofrece algo muy diferenciador en nuestro sector. Además de tener una formación continua constante, nuestros consultores son muy estables porque si son de Lugo, viven aquí, están contentos y bien pagados, no se quieren ir ni se plantean marcharse a Madrid o a fuera de España donde podrían ganar un poco más, pero no iban a vivir también y eso nos permite tener un equipo muy fiel. Lugo te ofrece que si el personal está contento no tienes rotación. Para desplazarnos no tenemos Ave ni aeropuerto, pero lo compensamos con la calidad de vida de la ciudad.

¿Sufren el problema de la falta de personal, que es generalizado?

En nuestro sector es un problema y muchas veces es más difícil porque no podemos fichar personal de otras consultoras tecnológicas porque en Lugo casi no hay. Entonces tenemos que incorporar personas de otros sectores que tienen las características que buscamos y formarlas.

¿Dónde capta talento?

En las universidades, en centros de Formación Profesional..., recurro también a amigos que están relacionados con lo que busco e incluso a la familia.

¿Cómo ve la situación económica?

La situación extraña. A las empresas grandes les va bien. Están obteniendo más rendimientos que hace dos o tres años porque no han bajado los precios que subieron a raíz de que les aumentaron los costes de los materiales, energéticos, etcétera. A mí me asustan la bajada de los tipos de interés, la subida del coste de la vida en Lugo más que los salarios... En cambio las empresas pequeñas, familiares, si no crecen se mueren. Los países se mueven también a ritmos diferentes. Nosotros ahora notamos que para captar nuevos clientes por ejemplo en España y Portugal nos resulta más difícil que en Francia.

Más personal

¿Qué formación tiene?

Todo el mundo piensa que soy ingeniero informático, pero cursé el ciclo de FP de Administración de Sistemas Informáticos en el instituto Muralla Romana de A Piringalla. Después completé mi formación.

¿Cómo le surgió esa inquietud por la informática?

Poco después de que naciese yo mi padre ya tenía ordenador. Era un friki de la informática. Era su hobby. Era autodidacta. El colegio del que fue director, el Luis Pimentel, fue uno de los primeros centros públicos de Galicia en contar con una aula informática.

¿Cómo empezó?

Trabajé primero para una empresa de telefonía y en 2006 monté mi propia empresa en el CEI-Nodus. Formé parte de la primera promoción del vivero municipal.

¿Qué aficiones tiene?

Jugué al fútbol hasta que lo dejé a raíz de una grave lesión de rodilla. Era mediocentro. Llegué a Regional Preferente con la Milagrosa. Ahora ni veo partidos.

¿Por qué?

Me aburre el fútbol.

¿Y cómo mata el gusanillo del deporte?

Voy con la moto de enduro al monte y practico tenis y surf. He coincidido con Aitor Francesena 'Gallo' —invidente que es campeón del mundo de surf adaptado—. Es un crack. A veces viene a Barreiros.