La humedad amenaza los archivos de los juzgados

Alternativas na Xustiza, uno de los sindicatos con representación en Lugo, ha enviado un escrito a la Dirección Xeral de Xustiza en la que alerta de los problemas de humedad que sufre gran parte del archivo situado en el semisótano del edificio de los juzgado en Lugo, una circunstancia que, en su opinión, amenaza directamente los documentos de los casos allí custodiados.

En este sentido, el sindicato reclama no solo una urgente solución para el problema de la humedad, sino la creación de un grupo de funcionarios que, dotado con los medios precisos, encare la digitalización de los documentos para avanzar en el objetivo de papel cero.

Según refleja Alternativas na Xustiza en su escrito a la Xunta, "os mencionados problemas de humidade son coñecidos pola administración en canto que no seu día se instalou un illante de obra consistente nunha lámina de poliestireno expandido pola cara interior dos muros interiores, que evidentemente, así colocado, non evita a entrada de humidade. Igualmente, dotouse a sala do citado arquivo dun deshumificador", señalan.

Eso, sin embargo, no ha evitado "a sensación de humidade do arquivo é xeral, ata o punto de que nalgunha das súas partes xa se pode ver auga no chan, afectando esta humidade xeral ao estado dos procedementos alí arquivados... Ao risco evidente de caídas dos traballadores temos que engadir, como xa pasou en arquivos doutros edificios xudiciais de Galicia, o risco de que se estraguen documentos importantes".

El sindicato informa también a Xustiza de su apoyo "á proposta de crear un servizo de dixitalización e videoconferencia con persoal do corpo de Auxilio e Tramitación Procesual que permitiría a dixitalización dos actuais arquivos xudiciais eliminando así centos de toneladas de papel no xulgados de Lugo en particular e de Galicia en xeral". No obstante, recuerda, para ello es necesario destinar medios técnicos y personales que ahora no existen.