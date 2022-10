"Lo humano debe permanecer en la educación frente a la tecnología"

La esencia de la educación debe permanecer, defendió Carmen Guaita (Cádiz, 1960) en la conferencia con la que abrió este viernes, ante unos 150 docentes lucenses, las jornadas educativas de Anpe, en las que participó también otro referente de la docencia en España, Pedro García Aguado.

El mundo cambia de forma acelerada y la educación no es ajena.

Estamos ante un nuevo paradigma. La adaptación a las nuevas tecnologías abre ante nosotros un océano, y más si cabe por el hecho de que el cambio es muy rápido y se ha acelerado con la pandemia. Y ante esa realidad, yo lo que digo es que debe permanecer la humano de la educación, la comunicación cara a cara, que ahora habrá que buscar deliberadamente. Y tendrá que permanecer también la idea del arraigo al espacio, al paisaje fundamental en el que se desarrolla la enseñanza: la escuela. Yo creo que merece la pena que la escuela busque el arraigo emocional.

¿Y el profesor debe cambiar en ese escenario de transformación social y de todas las herramientas?

Debe permanecer la esencia de lo que pone en juego el profesor: la vocación, la aptitud y el compromiso ético, que es algo que yo entiendo consustancial a la profesión y que va más allá del horario escolar. Cuando tú te encuentras con un alumno o con una familia en la calle, la ejemplaridad debe seguir ahí presente, porque no es algo que acabe en el aula. Creo que debe permanecer también la idea de autoridad, que no es otra cosa que el uso de la responsabilidad que nos dan las familias y la sociedad.

Cree en la permanencia de valores que muchos podrían asociar al pasado y la idea que circula en la sociedad es que la tecnología ya ha cambiado todo.

En 2018 la Unesco sacó un documento sobre Inteligencia Artificial y Educación en el que invita a que no se sustituya lo humano, a que la escuela sea un lugar de comunicación humana. Me parece importante recordar eso y saber que la tecnología es una herramienta útil, pero nada más. Si se desarrollase un avatar para dar clase a eso no se le podría llamar educación.

Es una defensora de la trascendencia de la labor del profesor.

Creo que la trascendencia de la labor docente debe permanecer. Necesitamos seguir sintiendo el escalofrío que produce el saber de que todo lo que hacemos ante el alumnos es importante y nunca inocuo. En el aula, todo suma o todo resta y como no hay nada que sea indiferente para el alumno tú tienes que hacerlo bien.

Presenta la educación como algo más que una profesión.

La enseñanza es un compromiso de vida y por eso yo defiendo para los profesores un juramento como el hipocrático que hacen los médicos, que es un compromiso ético que permite que nadie cuando va al médico dude de que este va a intentar curarle. Yo pediría un juramento igual, que quizás podríamos llamar juramento socrático, que haga ver a la sociedad que los profesores tenemos un compromiso. Esta profesión requiere aptitud, formación, evaluación, pero ser profesor es ante todo una forma de ser.