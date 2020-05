El Hula ve junio como un mes seguro y aprovechará para bajar lista de espera

La actividad del Hula se ha incrementado en las últimas semanas y se espera que lo haga aún más la próxima. La gerencia quiere aprovechar junio para reducir la lista de espera de consultas y de cirugías, ya que considera que se tratará de un mes seguro, es decir, en el que no se esperan nuevos ingresos por Covid-19 o que, en caso de haberlos, sean puntuales y que no alteren la asistencia en el hospital.

Este plan se basa en que se observa nula transmisión comunitaria del Covid-19, es decir entre lucenses que no han tenido que salir de la provincia. Existe poca transmisión del virus actualmente pero una elevada capacidad diagnóstica porque los centros de salud está en condiciones de pedir las PCRs de todos los casos que considere sospechosos y de contar con el resultado en 24 horas. El servicio de Microbiología del hospital ha incrementado notablemente su capacidad tanto para hacer PCRs como serologías.

"Un mes después de las primeras medidas de desconfinamiento y con Atención Primaria solicitando entre 70 y 100 pruebas de PCR al día no encontramos nuevos casos de transmisión comunitaria", señala el director asistencial del área, Rafael Monte.

Para sacar partido en esa circunstancia ya se ha aumentado la jornada ordinaria de tarde tanto en consultas como en cirugías, en pruebas radiológicas y endoscópicas. Para evitar aglomeraciones se están citando a pacientes en horario tanto matutino como vespertino y se seguirá haciendo. Se espera que la actividad pueda llegar al 90% de la habitual a partir de la próxima semana.

El protocolo de detección de posibles casos de coronavirus entre las personas que se tienen que operar es el mismo que se ha aplicado durante la pandemia para las cirugías seleccionadas que se hacían, salvo que ahora se le añade la realización de dos encuestas. La primera se entrega al paciente unos siete días antes de la fecha prevista de la intervención y se le pregunta si ha tenido una serie de síntomas que podrían ser compatibles con Covid-19 y si ha estado en contacto con algún positivo. La segunda se le hace llegar unos tres días antes y, si tiene síntomas, se le hace una PCR.

La prueba no puede hacerse ni con mucha antelación ni con demasiado poca, ya que tiene que dar tiempo a reprogramar el uso del quirófano. Todas estas medidas preventivas se les hacen a los pacientes a los que más afectaría para su recuperación postquirúrgica el hecho de tener Covid-19, como los oncológicos; a aquellos que vayan a precisar cirugías que aún siendo de bajo riesgo duren más de tres horas o a los que vayan a precisar al salir del quirófano atención en la unidad de críticos.

Al resto de pacientes se les hace una encuesta epidemiológica para dar con posibles síntomas de infección por coronavirus. Si un paciente fuera diagnosticado de Covid-19 y su cirugía no fuese urgente se le retrasaría para más adelante. De todos los casos analizados hasta ahora no hubo que postergar ninguna operación.

Otro nuevo caso, pero infectado hace ya un mes

A lo largo de la última semana se han detectado tres nuevos positivos. Además de los dos de los que se informó ayer —ambos importados, de pacientes que viajaron recientemente desde Palencia y Lisboa a Lugo— se halló otro, que sí podría ser de transmisión comunitaria. Aun así, tampoco se considera preocupante porque se cree que se trata de una infección de hace un mes que se ha diagnosticado ahora porque se ha aumentado la capacidad diagnóstica.



PCR POSITIVA. Se trata de un hombre que consultó a su médico de Primaria sobre un catarro ahora leve pero con síntomas que no acababan de pasársele desde hace un mes. En el momento en el que aparecieron, durante el confinamiento, no les dio más importancia y ahora se le hizo una PCR que resultó positiva. Por la clínica del paciente actual y de hace un mes se estima que es uno de esos casos en los que restos del material genético del virus permanece en la garganta aun no siendo ya infectivo.