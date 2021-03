El servicio de Neurocirugía del Hula tiene en marcha, junto a la USC, un proyecto de investigación para probar tratamientos contra el glioblastoma en peces cebra. El objetivo es testar inmunoterapias y nanofármacos para un tipo de tumor que es el más frecuente de los cerebrales malignos y que resulta muy agresivo. "Aínda que se logre eliminar por completo coa cirurxía no cen por cen dos casos reaparece co tempo", reconoce el neurocirujano Pedro Reimunde, promotor del proyecto y uno de los investigadores principales; junto a la catedrática de Genética, Laura Sánchez Piñón, y al investigador sobre Nanomedicina del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (Cimus) Fernando Torres Andón.

El glioblastoma afecta a entre 30 y 40 pacientes del área sanitaria al año, a los que solo se les puede ofrecer tratamiento paliativo, a través de la cirugía y quimioterapia o radioterapia. La supervivencia media es de 14,6 meses y solo el 26,5% de los pacientes sobrevive más allá de los años después de la primera operación. Por tanto, la meta última del grupo ZebraGlio2020 es dar con nuevos tratamientos que puedan ser eficaces y mejorar el pronóstico de los pacientes afectados.

"Aínda que se logre eliminar por completo coa ciruxía, no cen por cen dos casos o tumor reaparece co tempo"

Cuando se opera a uno de estos enfermos, parte del tumor se remite a Anatomía Patológica para su estudio mientras que el resto se desechaba. Ahora esa parte de la que se solía prescindir se traslada en neveras al laboratorio del grupo ZebraBioRes que coordina en Veterinaria Sánchez Piñón para proceder al trasplante de células tumorales en embriones de pez cebra y comprobar así la efectividad de distintos tratamientos oncológicos. El genoma del pez cebra coincide en un 85% con el humano y como su reproducción y manipulación es más rápida y sencilla que la del ratón se ha convertido en un modelo de experimentación muy utilizado en genética o biomedicina.

Por el momento, se han tomado muestras de cinco pacientes. "Xa se estableceron as liñas celulares de glioblastoma humano e o seguinte será implantar as células no saco vitelino e despois no cerebro do embrión de peixe cebra", explica el doctor Reimunde.

PUBLICACIÓN. El grupo –en el que participan numerosos investigadores, como los doctorandos Vanesa Lombao y Martín Carreira– dio un paso clave en su trabajo con la publicación el jueves en la revista científica Cancers de un artículo que describe los mecanismos celulares y moleculares que subyacen en el glioblastoma y en los modelos del pez cebra para el descubrimiento de nuevos tratamientos. Se trata de un trabajo de revisión, que, según el doctor Reimunde, coloca a Lugo en foco en cuanto a esta área de investigación, ya que se trata de una publicación con un elevado factor de impacto.

La posibilidad de dar con un tratamiento eficaz para el glioblastoma es uno de los grandes retos de la Neuroncología, indica, porque se trata de un tumor de gran heterogeneidad. Tiene un desarrollo y crecimiento agresivo e invasivo y resulta muy complicado retirarlo por completo mediante cirugía. El especialista puntualiza que depende mucho del tamaño y de la localización, pero incluso en los que tienen características óptimas hay que ser conservador. En el cerebro, al contrario que en otras zonas, no se puede hacer márgenes de seguridad e incluso, en ocasiones, no se puede completar la resección porque se tocarían zonas que afectarían gravemente la calidad de vida del paciente.

Es un tumor más frecuente en hombres que en mujeres y que puede aparecer prácticamente a cualquier edad, aunque hay un pico de incidencia claro a partir de los 50 años. Se dan de media entre 3 y 5 casos por cada cien mil habitantes.

El proyecto, iniciado por dos investigadores de Alfoz, busca financiación

El proyecto Zebraglio 2020 fue inicialmente promovido por el neurocirujano del Hula Pedro Reimunde, para el que el glioblastoma es una realidad con la que se enfrenta a menudo en quirófano. Explica que, aunque puedan darse pequeños avances en las técnicas quirúrgicas, la intervención no es lo preocupante. En ese diagnóstico, siempre es lo que viene después, la falta de traramiento eficaz.

Natural de Alfoz, el doctor Reimunde contactó con otro vecino de ese mismo municipio, el investigador especialista en Nanomedicina Fernando Torres Andón, ahora ligado al Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (Cimus) de la USC y también al Instituto Clinico Humanitas de Milán. Ambos solicitaron después la colaboración de la catedrática de Genética, exconselleira y directora del grupo ZebraBioRes, Laura Sánchez Piñón, que ya colabora con otros grupos para testar fármacos oncológicos en pez cebra.

Ahora el grupo aspira a conseguir financiación para seguir adelante con el proyecto, el primero centrado en un tumor cerebral en Lugo.