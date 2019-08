Hula y USC describen un nuevo marcador de enfermedad coronaria

El servicio de Cardiología del Hula, coordinado por Carlos González Juanatey, y el grupo de Toxinas Marinas de la facultad de Veterinaria, dirigido por el catedrático de Farmacología Luis Botana, han descrito un nuevo marcador de enfermedad coronaria: la ciclofilina C, un tipo de proteína vinculada a la inflamación. Aunque se sabía que las ciclofilinas podían ejercer un papel activo en las enfermedades ateroescleróticas (aquellas causadas por la acumulación de placas en las arterias) no se había descrito antes como factor de riesgo un nivel elevado de la C en concreto.

"Puede ser un biomarcador de enfermedad coronaria y, en el futuro, también servir de diana terapéutica", explicó el doctor González Juanatey. Es decir, además de ser un elemento que indique el riesgo de tener una de esas patologías, podrían llegar a desarrollarse fármacos orientados a disminuir los niveles de ciclofilina C.

El artículo describiendo el hallazgo ha sido recientemente publicado en Scientific Reports. Se trata de una megarrevista científica (nombre que reciben las que publican más de 100 artículos a la semana) del mismo grupo editorial de Nature.

Los dos equipos analizaron cuatro tipos de ciclofilinas (A, B, C y D) en un total de 84 pacientes, 40 de ellos con enfermedad aterosclerótica diagnosticada y 44, dentro del grupo de control, sin patología coronaria conocida y con pruebas de angiografía normales.

Encontraron que, en los primeros, los niveles de la ciclofilina A estaban significativamente elevados con respecto a los segundos, algo que ya esperaban porque la relación de esa proteína en concreto con la enfermedad coronaria sí había sido descrita con anterioridad. Lo mismo ocurrió con la B y, de igual forma, no sorprendió a los investigadores. Sin embargo, también se dio con la C y, además, cuando analizaron la capacidad de esa ciclofilina para el diagnóstico de la enfermedad coronaria hallaron que era la que tenía una mayor sensibilidad de todas las analizadas.

Por ese motivo, y porque también encontraron una relación significativa entre los factores de riesgo clásicos de enfermedad coronaria (como el tabaquismo o la hipertensión) y los niveles elevados de ciclofilina C, proponen que se considere un nuevo biomarcador para esa patología.

El proyecto, que incluye también el estudio de los posibles efectos terapéuticos de unos compuestos de origen marino llamados gracilinas, obtuvo financiación por valor de 150.000 euros a cargo del Fondo de Investigaciones Sanitarias.

El proyecto colaborativo entre Cardiología del Hula y el grupo de Toxinas Marinas de la facultad de Veterinaria de la USC continuará, ya que se acaba de confirmar la financiación de otros 16.000 euros para los próximos 3 años de forma que se pueda hacer una extensión del estudio. Por su parte, el grupo que dirige Luis Botana trabaja también con un equipo estadounidense en el análisis del potencial inmunosupresor y contra el alzheimer.