El Hula sube un 25% las peonadas de cirugía para paliar efectos de la huelga

El Hula incrementará en un 25% la actividad extraordinadia de cirugía para intentar paliar los efectos de la huelga de médicos. Las peonadas -nombre con el que se conocen coloquialmente las horas extra de los profesionales sanitarios- ya se estaban haciendo antes que de empezase el paro para aliviar las listas de espera antes del verano, temporada en la que a causa de las vacaciones del personal la actividad programada cae de forma considerable. Ahora se aumentarán aún más para dar cabida a todas las intervenciones que dejaron de hacerse durante el paro.

En el conjunto del área sanitaria -el Sergas no ofrece datos desagregados por hospitales- se cancelaron durante los nueve días de paro unas 200 cirugías, 5.500 consultas y 400 pruebas. En las últimas jornadas el Sergas utilizó los mensajes SMS para contactar con los pacientes afectados, atribuir la suspensión de su cita a la huelga, pedir disculpas y comunicar que no debían hacer nada, que se les reprogramaría en cuanto se pudiese.

Para poder hacerlo, para poder buscar nuevos huecos a todos esos pacientes afectados, más de 6.000 en la provincia, la gerencia pedirá a los distintos servicios que se exprima la jornada ordinaria; es decir, que se hagan cuantas operaciones, consultas y pruebas sean posibles en horario de mañana, apurando al máximo. Sin embargo, es evidente que no será suficiente y que será necesario abonar horas extra al personal para que extiendan su jornada por la tarde y avancen en la lista de espera, priorizando a esos pacientes a los que se les tuvo que cancelar su cita.

Así, si hasta ahora se programaban cuatro quirófanos de tarde por semana ahora funcionarán cinco. Además, todas las tardes permanece operativo el que contiene el robot quirúrgico Da Vinci, que utilizan diferentes servicios para realizar algunas intervenciones que se benefician de cirugía robótica.

Por otra parte, aunque todavía no se han programado, previsiblemente será necesario que las consultas y las pruebas diagnósticas también se realicen por la tarde, al menos en una parte. Han sido muchos los pacientes que registraron quejas por el hecho de que se les citara -a algunos el día anterior- para no recibir consulta. Además de los ingresados para una operación que finalmente no se practicó, también fueron especialmente críticos pacientes pendientes de pruebas que precisan de preparación específica, como las colonoscopias, que son además especialmente latosas.

El Sergas remirió SMS en las últimas jornadas del paro a los pacientes afectados, advirtiéndoles que se les reprogramarían sus citas

Reanudar la actividad al mismo nivel que antes no llegará hasta pasado un tiempo porque, de hecho, el Hula tuvo que seguir cancelando cirugías ya desconvocada la huelga, ya que no contaba con sitio para asumir nuevos ingresos. La elevada ocupación -a causa, fundamentalmente, del escaso número de altas que se dio durante los nueve días del paro- impedía asumir nuevos pacientes. Es decir, no solo se cancelaron operaciones programadas porque parte del personal estaba de huelga sino también porque no había espacio para hospitalizar a esos pacientes.

Esa circunstancia afectó también a servicios como Urgencias, con dificultades para derivar con rapidez a pacientes a planta.