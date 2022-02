El del Hula será el parking público con la hora más barata de la ciudad

El Sergas acaba de licitar el contrato del parking del Hula, que lo convertirá en el ofrezca la hora más barata de los públicos que hay en la ciudad. La tarifa máxima por hora será de 1 euro (hasta ahora costaba 1,35 euros), mientras que en los de titularidad municipal que explota Interparking es de 1,90 euros, casi el doble.

Si bien los nuevos precios máximos que propone el Sergas abaratarán mucho lo que costaba aparcar en el hospital con la actual concesionaria, Aljamil, no se recogen en los nuevos pliegos una mejora que sí está en vigor en los aparcamientos de otros centros hospitalarios: la primera media hora gratis. Por ejemplo, en el contrato del hospital de Ourense los usuarios no tienen que pagar por los primeros 30 minutos, algo que sí que habrá que hacer en el Hula a no ser que la empresa adjudcataria lo proponga como mejora.

Con el nuevo contrato, que se espera que entre en vigor en mayo, los primeros 15 minutos costarán 0,25 euros y de 16 a 60 minutos, 0,75 euros. Cada hora costará un euro como máximo y, en caso de dejar el coche el día entero, se deberá aborna 8 euros.

Para estancias más prolongadas se propondrán precios máximos de 20 euros para un bono de 5 días y 60 euros para uno de 30 días.