El Hula revisará los efectos secundarios en pacientes que ingresaron con coronavirus

Todos los pacientes que fueron en algún momento ingresados por covid-19 serán llamados a partir de la semana que viene a revisión en el Hula con el objeto de observar si tienen algún efecto secundario. Además de una placa se les hará una exploración física y una encuesta a cargo de especialistas de Enfermedades Infecciosas, que tiene por objeto observar cómo se recuperan los pacientes que en su momento estuvieron más graves, que son a su vez los que tienen más posibilidades de sufrir consecuencias una vez pasada la fase aguda del covid-19.

Los médicos consideran esta una enfermedad larvada, con efectos secundarios variadísimos y que tardan en dar la cara. Muchos de ellos aparecen durante el período de hospitalización, sobre todo si es largo y da tiempo a que se manifiesten, pero otros se muestran a posteriori y a veces no resultan evidentes para quienes los sufren.

En caso de que los especialistas de Infecciosas observen algún problema particular derivarán al paciente a una segunda consulta, por ejemplo, con Neumología. "El objetivo es observar la evolución de los pacientes. Por ejemplo, ver si la neumonía que tuvieron en su momento les ha causado fibrosis pulmonar", explicó el jefe de ese servicio en el Hula, Luis Pérez de Llano.

Al margen de esos, el covid-19 puede causar efectos secundarios cardiológicos, como la miocarditis, otorrinolaringológicos, como la pérdida de olfato y gusto en ocasiones prolongada en el tiempo, neurológicos, dermatológicos, renales o vasculares.

Entre los aspectos que se desconocen de la enfermedad, además del más básico de por qué en algunas personas cursa totalmente asintomática y en otras con formas muy graves, también se encuentra la razón de una carga vírica prolongada en el tiempo.

Hay pacientes que dan desde hace dos meses una PCR positiva pese a encontrarse bien o no tener ya ningún síntoma aparente de la enfermedad. Aunque se cree que la razón puede ser que la prueba simplemente detecta restos del virus aunque este ya no esté activo, su positividad limita los movimientos de esos pacientes. Algunos de ellos son sanitarios que no han podido reincorporarse al trabajo por ese motivo.