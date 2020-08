El Hula registra su primer parto de una mujer con coronavirus

El primer parto en elde una mujer con coronavirus tuvo lugar ayer. Fue un parto vaginal que se desarrollóy tras el que tanto la madre como el niño se encontraban bien. De hecho, es probable que reciban el alta hospitalaria hoy mismo.La mujer ingresó hace unos días por una cuestión obstétrica, no relacionada con el Covid- 19. Había sido diagnosticada con anterioridad de la infección por el nuevo virus por lo que ocupó una habitación en un bloque específicamente reservado para parturientas que sean casos positivos.Aparte de eso, la única diferencia de ese parto con el resto de los que tienen lugar en el Hula es que tienen lugar en un. El personal, además, lleva los equipos de protección al completo: bata, polainas, mascarilla FFP2, pantalla y guante doble. Cuando se trata de un parto en una mujer con PCR negativa se utilizan guantes y mascarilla quirúrgica.. La política de PCR a las parturientas ha cambiado desde el inicio de la pandemia hasta ahora y, desde principios de este mes, se le hace la prueba a todas las mujeres que van a dar a luz en el Hula. Si else toma la muestra dos o tres días antes de la cita, como ocurre también con las cirugías. Si, por el contrario, se trata de unse le hace a la mujer en el momento del ingreso. En muchos casos se sabe el resultado antes de que se inicie el trabajo de parto y de que nazca el niño. Si no es posible, el equipo que atiende a la parturienta se pone el Epi completo.Al recién nacido hijo de una mujer con Covid-19 se le hace también la PCR, aunque por regla general el resultado es en esos casos. Las mujeres pueden en todo caso estar acompañadas en el parto de sus parejas, así como durante el ingreso.Aunque el niño nacido este martes es el primero que llega al mundo en el Hula con una madre con Covid-19,. En el hospital denació durante el brote que tuvo como epicentro a ese municipio otro niño cuya madre era un caso positivo y relacionado con el brote. En ese centro hubo varias mujeres embarazadas ingresadas con Covid-19 y una de ellas se puso de parto mientras estaba el brote aún activo. Hubo también otro caso en el Hula de una mujer con covid cuya PCR se negativizó antes de dar a luz.