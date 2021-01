Esta es una semana clave para el Hula, en la que puede ver en cuestión de días cómo se doblan sus ingresos por covid-19 y está ya preparándose para asumir ese incremento con el objetivo a mayores de que la actividad ordinaria no se resienta o lo haga lo mínimo posible. El centro tiene que estar listo no solo para recibir a los pacientes del área lucense que puedan precisar una hospitalización, sino también para hacer lo mismo con aquellos que sean derivados de Ferrol o A Coruña.

En el hospital de Lugo se registra un aumento constante de ingresos, pero está lejos de hacerlo al ritmo de esas dos áreas, cuyos centros de referencia están ya muy tensionados y que tienen acuerdos de derivación con el Hula. El jueves fueron remitidos cuatro pacientes de Ferrol a la planta covid y a lo largo de los próximos días podrían seguir llegando más. Por el momento, el Chuac no ha derivado ninguno, aunque a finales de la semana pasada se cerró el protocolo de traslado por si fuera preciso hacer uso de él.

En la actualidad, están operativas dos unidades de hospitalización, las de Infecciosas y Neumología. En conjunto tienen 60 camas, aunque en las plantas que acogen a pacientes con coronavirus se suelen dejar desocupadas dos habitaciones, de ser posible: una para vestuario del personal que tiene que cambiarse el Epi cada vez que entra en una habitación y otra para almacén de material. Este jueves, según comunicó el Sergas en los datos que hace públicos a diario y que se corresponden con los de la seis de la tarde de la jornada anterior, había 33 personas ingresadas en el Hula, con lo que esa planta es suficiente.

Sin embargo, ya está lista la 3c1, con 30 camas de Medicina Interna, para acoger más pacientes en caso de que se registrase simultáneamente nuevos ingresos de pacientes de Lugo y derivaciones de las otras dos áreas. Es decir, esas 30 camas podrían estar dispobibles para covid en cuestión de horas.

A mayores, otras 30 camas de la 3c2, en estos momentos ocupadas en parte por pacientes con otras patologías, ya están siendo preparadas en caso de que la necesidad de camas para coronavirus aumentase todavía más con posterioridad. Se están evitando ingresos en esa planta y se podrían trasladar ingresados a otras unidades para dejarla lista y contar así con más de un centenar de camas para covid.

Por el momento, no se ha cancelado ninguna actividad ordinaria. Se mantienen todas las consultas y la cirugía programada con normalidad, lo que convierte al Hula en una excepción en Galicia, donde el resto de hospitales sí han tenido que modificar sus programaciones y algunos profesionales han reconocido que incluso empieza a haber dificultades para realizar operaciones de prioridad 1.

Sin embargo, no se descarta que el fuerte aumento de ingresos que se espera para los próximos días pueda llegar a afectar a la lista de espera; quizás no con suspensiones sino con modificaciones del orden. Así, si crecieran mucho los ingresos quizás se decida retrasar algunas operaciones de las que se sabe que dan lugar a estancias largas en Reanimación –que son camas que pueden precisarse para críticos– y programar otras más sencillas, con postoperatorios más breves o incrementar más la cirugía mayor ambulatoria, que no precisa ingreso.

Aunque Lugo sea todavía el área sanitaria y la ciudad gallega con menos incidencia acumulada, es igualmente alta, lo que se espera que se traduzca en más hospitalizaciones en los próximos días. El área tiene ahora a seguimiento hospitalario a distancia a más de 300 pacientes de riesgo, más de los que tuvo en las olas anteriores, y estos son los que tienen más posibilidades de necesitar ir al hospital. Sin embargo, también se detecta que el aumento diario de casos empieza a limitarse, no parece crecer al ritmo que lo hacía días atrás, aunque todavía es pronto para ver si se consolida la tendencia y se llegó efectivamente a una meseta.

En cuanto a los casos nuevos, en la ciudad aumentan pero progresivamente, no de forma explosiva, con grandes brotes, sino fundamentalmente familiares y con posibilidades de ser trazados, de localizar el origen. Ya más estabilizada la zona de A Mariña lo que preocupa ahora es la Zona Sur y la semana que viene se quiere realizar un cribado masivo en Monforte, que quizás se haga, como el de Vilalba, con PCR de saliva. El aumento de incidencia en la zona también hará que se resienta el hospital monfortino y la Uci del Hula, de la que depende.

La Uci superó el pico y tiene pacientes más jóvenes ahora