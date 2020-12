El Hula logró reducir el uso de antibióticos en el área de Geriatría en un 42%

La primera fase del programa contra las resistencias bacterianas en el Hula se ha aplicado en Geriatría, donde se ha conseguido reducir el uso de antibióticos en un 42%. Además, los pacientes han permanecido, de media, cuatro días menos durante su ingreso sin que se viera incrementada ni la tasa de mortalidad ni la de reingresos.

El plan fue concebido para ser iniciado en marzo las residencias de mayores, concretamente en cuatro de la provincia en las que el servicio de Geriatría del Hula hacía desde hace años un seguimiento continuado. El motivo es que los mayores residentes en centros sociosanitarios ingresan con frecuencia y, gran parte de ellos, son tratados con antibióticos por largo tiempo.

Sin embargo, la pandemia cambió su desarrollo, se retrasó su comienzo y se centró inicialmente en la planta de hospitalización de Geriatría. Allí acudió a diario el jefe de la unidad de Enfermedades Infecciosas, Juan Corredoira, para analizar, junto a los geriatras, la prescripción de antibióticos de cada paciente. El objetivo era el de evitarlo, en los casos en los que es posible y, en los que no, seleccionar el más adecuado y limitar el tiempo de administración.

El aumento de las bacterias multirresistentes -las que no responden a ningún antibiótico- está relacionado tanto con el uso de antibióticos cuando no es preciso, por ejemplo en una infección vírica y no bacteriana, como también cuando se extiende su administración o cuando se recurre reiteradamente a uno de amplio espectro y no al específico para el patógeno concreto que está causando la infección.

El programa del Hula -enmarcado en la iniciativa Proa del Ministerio de Sanidad para optimizar el consumo de estos fármacos- está concebido como una actividad de formación bidireccional, en la que el especialista de Infecciosas aporta su conocimiento sobre el mejor uso de antibióticos y los geriatras, sobre las circunstancias y dificultades en su prescripción.

En total, se revisaron conjuntamente por los facultativos de las dos especialidades los tratamientos de 550 pacientes y, tras revisar los datos de los 300 primeros, se observó que se había conseguido limitar el consumo de antibióticos ese 42%. El menor tiempo de hospitalización es consecuencia de esa reducción, ya que en muchos casos de pacientes hospitalizados, y en el de los ancianos aún con mayor frecuencia, esos fármacos se administran por vía intravenosa, lo que obliga a que el paciente permanezca ingresado mientras acaba el tratamiento.

La media de duración pasó de 12,2 días a 6,8 desde que se inició el programa.

El plan se aplicará ahora en Urología

Juan Corredoira explica que, en 2021, el programa para reducir resistencias bacterianas comenzará a aplicarse en Urología. El orden en la selección de servicios en el que se va llevando a cabo está relacionado con el consumo de antibióticos.

El especialista en Enfermedades Infecciosas recuerda que las infecciones urinarias son, junto a las respiratorias, las más frecuentes. Gran parte de ellas se tratan en Primaria, pero la prescripción de los médicos de Familia se ve en ese caso influida por la que hacen los urólogos.

Del 50% al 60%

Se calcula que entre el 50% y 60% de pacientes ingresados en Urología reciben un tratamiento con antibióticos.

El método de trabajo será el mismo que el que se usó con Geriatría, con una revisión de tratamiento entre Enfermedades Infecciosas y Urología para prescribir menos antibióticos, específicos para la bacteria causante de la infección y limitando la duración del tratamiento, de forma que sea igual de eficaz aunque se prolongue menos tiempo.