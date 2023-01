El Hula incorpora un TAC de tecnología espectral que da diagnósticos más precisos

El Hospital Universitario Lucus Augusti acaba de incorporar uno de los siete TAC de tecnología espectral adquiridos por la Xunta para destinarlos a cada una de las siete áreas sanitarias gallegas. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitó la pasada semana junto con el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y el equipo directivo del área sanitaria las instalaciones donde se encuentra el equipo y se entrevistó con el personal que trabajará con él.

Se trata del segundo centro sanitario público gallego, junto con el Complejo Universitario de Santiago de Compostela, que instala este nuevo equipo, inicia la formación de los profesionales en su uso, así comoy la aplicación en los primeros pacientes, mientras que las restantes áreas sanitarias harán lo propio a lo largo de este año 2023.

La Consellería de Sanidade informa en un comunicado que la mejora que supone la tecnología espectral permite ofrecer diagnósticos con mayor confianza y con una reducción de la dosis de contraste del 50% sin perder calidad de imagen. "Esta tecnoloxía achéganos información sobre a caracterización tisular, a mellora do contraste entre os tecidos e a resolución, de forma que permite a detección de lesións mais pequenas, de grande importancia no seguimento oncolóxico e no diagnóstico de patoloxía cardíaca", indica Sanidade.

La inversión para la compra de estos siete equipos supera los 8,2 millones de euros y su adquisición formó parte del proceso de renovación de tecnología sanitaria que el Gobierno gallego realizó en 2022 canalizando fondos europeos Next Generation. La Xunta decidió complementar los fondos europeos recibidos con 4,8 millones de fondos propios (casi un 60% del importe total) para poder acceder estos siete equipos de gama tecnológica superior e instalarlos en todas las áreas sanitarias gallegas.