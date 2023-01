El Hula hará 70 trombectomías del ictus al año con el equipo que llega en verano

El Hula hará unas 70 trombectomías del ictus al año una vez que esté funcionando el angiógrafo biplano que llegará en verano. Ahora son unas 30 las cirugías de este tipo que se hacen en A Coruña a pacientes derivados del área lucense, pero contar con la sala de Neurorradiología en Lugo facilitará el acceso a esa intervención y previsiblemente se incrementarán los casos hasta entre 60 y 70.

El jefe de Neurología, Robustiano Pego, explica que en Lugo ingresan a causa de un ictus unos 600 pacientes al año, de los que unos 480 son isquémicos; es decir, provocados por el bloqueo de un vaso sanguíneo en el cerebro, y el resto hemorrágicos, por un sangrado.

El tratamiento recomendado para los primeros, los más comunes, es la fibrinolisis, aplicación de un fármaco que deshace ese bloqueo y permite recuperar el flujo, pero solo se puede administrar si el paciente llega al hospital en las primeras cuatro horas y media después de que se produzca el ictus. Únicamente entre 60 y 70 lucenses llegan al Hula dentro de lo que se llama la ventana terapéutica; es decir, solo entre el 9% y 10% son susceptibles de recibir ese tratamiento recomendado, que es también lo que ocurre en otros centros. Lugo cumple el estándar.

El doctor Pego explica que muchos pacientes siguen sin reconocer los síntomas del ictus o les sucede durante la noche, mientras duermen, por lo que contactan muy tarde con el sistema sanitario. "Sigue habiendo pacientes que se encuentran mal y deciden echarse la siesta a ver si se recuperan", reconoce. Pese a todo, admite que el conocimiento, aunque lentamente, sí se ha incrementado. "Algunos casos llegan a los 45 minutos, rapidísimos, pero otros superan las tres horas", apunta e insiste en que, aunque las ventanas terapéuticas sean amplias, cuanto antes se active el código ictus, más tejido se puede salvar y se adquieren menos secuelas.

Nada más entrar por la puerta del hospital los radiólogos hacen a ese paciente un TAC, que es el que determina si el ictus afecta a un gran vaso o no. Esa circunstancia, sumada al hecho de que no hayan pasado más de seis horas desde el inicio de síntomas, es lo que hace que ese caso sea susceptible de una trombectomía o no.

Por tanto, si el tratamiento con el fármaco no resulta efectivo o si no se le puede administrar porque ha pasado demasiado tiempo, no han transcurrido más de seis horas y tiene un ictus de gran vaso, ese paciente es derivado al hospital de A Coruña para la cirugía del ictus que deshará el coágulo.

La trombectomía es también el tratamiento recomendado para pacientes anticoagulados, sin administración previa del fibrinolítico que podría causar un gran sangrado.

En cualquier caso, si la obstrucción se produce en un vaso pequeño, al que no se puede acceder por un catéter, o el daño de tejido es muy grande, tampoco se puede hacer la trombectomía.

Robustiano Pego y Xurxo González, jefe de Radiología, explican que la realización de la trombectomía es el último paso para completar el tratamiento del ictus en su fase aguda en Lugo, un proceso que comenzó hace años y que, progresivamente, fue dotando al hospital lucense de una guardia de 24 horas de Neurología, una unidad de cinco camas con telemetría y enfermería especializada, una unidad de neurosonología (que permite valorar el estado del flujo sanguíneo cerebral) y monitorización prolongada para la detección de arritmias susceptibles de causar una embolia que originase el ictus.

En los últimos años los neurólogos del Hula se han acreditado para hacer doppler carotídeo y transcraneal, así como ecocardioscopia, pruebas que tienen como objetivo localizar la causa del ictus. Los radiólogos, por su parte, comenzaron a realizar TAC de perfusión, una prueba que permite no solo ver la cantidad de tejido cerebral dañado a consecuencia del ictus sino también observar lo que se llama penumbra isquémica, un área afectada pero susceptible de recuperarse.

El director asistencial del área, Rafael Monte, insiste en que la realización de trombectomías es siempre "el último paso, el que completa la oferta de tratamiento de su fase aguda, no por el que se empieza ya que antes es necesario dar muchos otros". Hace hincapié en que el Hula lleva muchos años en el proceso de mejorar y ampliar el abordaje del ictus.

Tres especialistas se forman para hacer esas intervenciones en Lugo

Una neuróloga del Hula está en estos momentos formándose en Lisboa en la realización de trombectomías, en un centro que asume más de 500 al año. Además, las tres neurólogas intervencionistas, comenzando por las dos con mayor experiencia, acudirán también a otros centros para familiarizarse con las particularidades de ese procedimiento, que ya realizan desde hace años en otras partes del cuerpo pero no en el cerebro.

Las tres participarán en una guardia de ictus 24 horas, que se pondrá en marcha para asegurar que cualquier paciente que lo precise pueda tener acceso a esa intervención en cualquier momento. Además, está previsto que la nueva sala, en la que se empezarán a hacer obras de adaptación a final de mes para tenerla lista en mayo y recibir el equipo en verano, asuma también otros procedimientos.

En todo caso, el doctor González apunta que se tratará de intervenciones de poca duración, algunas diagnósticas o de tratamiento pero no muy prolongadas, con el objetivo de que si llega un ictus pueda estar disponible para ese paciente con rapidez. Los jefes de Neurología y Radiología explican que las cirugías del ictus se abordarán de manera multidisciplinar, con la participación de ambos servicios. Con el tiempo previsiblemente más especialistas se irán formando en esa técnica.

Recuerdan que en el tratamiento de ese tipo de accidente cerebrovascular están implicados muchos servicios, desde el 061 hasta Urgencias o Uci, además de los suyos.