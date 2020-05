El Hula empieza ya a seleccionar a donantes de plasma hiperinmune

El Hula ha seleccionado ya a media docena de donantes de plasma hiperinmune, que se transfundirá a futuros infectados por Covid-19. La selección se está llevando a cabo en la consulta de revisión de quienes estuvieron ingresados por coronavirus y a los que se cita por orden para comprobar cuál es su actual estado de salud y observar y tratar precozmente las posibles secuelas de la enfermedad.

La consulta está a cargo del internista especialista en Enfermedades Infecciosas Ramón Rabuñal y por ella pasarán 15 pacientes cada semana. Los primeros quince ya fueron observados y, en esos casos, no se hallaron secuelas importantes de la enfermedad.

La única excepción fue la de una paciente a la que se detectó que, a lo largo del ingreso o del período posterior al alta, había tenido una embolia de pulmón asintomática. El doctor Rabuñal aclaró que no son infrecuentes las embolias silentes durante una hospitalización, razón por la que a los ingesados se les administra heparina (un anticoagulante inyectable) de forma profiláctica.

Además, a todos los pacientes con Covid-19 se les prescribió ese mismo tratamiento preventivo durante al menos 15 días tras el alta, algo que se ha probado eficaz para evitar complicaciones.

Los donantes no pueden presentar síntomas ni secuelas, tener entre 18 y 60 años y, si son mujeres, no haber parido

Al margen de ese caso, el doctor Rabuñal explica que una de las secuelas más frecuentes que se han encontrado es el cansancio generalizado. "Esa astenia se ve también en otras enfermedades víricas, es el síndrome de enfermedad postviral. En estos primeros pacientes también vemos insomnio, muchos tienen problemas para conciliar el sueño", señala.

Sin embargo, no han encontrado casos de fibrosis pulmonar en las radiografías de tórax que se les hacen a todos o problemas de función renal.

AÚN POSITIVOS. Los pacientes son llamados por el orden en el que ingresaron para acudir a la revisión, pero antes deben hacerse una PCR para comprobar que no tienen ya carga viral. A algunos de los quince primeros convocados se les tuvo que postergar la cita porque, tras dos meses, siguen dando positivo en la prueba. "Puede deberse a que queden restos de material genético. Cuando en esos casos se han intentado hacer cultivos del virus no se ha conseguido lo que quiere decir que muy probablemente no sea infectivo", explica el especialista del Hula.

De entre los pacientes que no tienen secuelas ni síntomas, sí han desarrollado anticuerpos, tienen entre 18 y 60 años y no han tenido partos se seleccionan a los donantes de plasma hiperinmune, que empezarán a donarlo en el Hula a partir de la próxima semana. Al hospital lucense vendrán también pacientes que fueron ingresados en los centros de Monforte y Burela, donde también están en marcha estas mismas consultas de detección precoz de secuelas del Covid-19.

Por otra parte, el equipo Telea del Hula —que hacía seguimiento a distancia de pacientes infectados de Covid-19 aislados en su domicilio pero de especial riesgo por su edad o patologías— también selecciona a posibles donantes de plasma. Este será uno de los tratamientos que se administre a futuros casos por Covid-19, introduciendo anticuerpos en los enfermos para que combatan la infección. Ha demostrado tener cierta eficacia si se aplica precozmente.