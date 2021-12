El Hula empieza a pedir el certificado covid a visitantes de ingresados

Las personas que acompañen o visiten a pacientes ingresados en el Hula tendrán que mostrar el certificado covid para poder hacerlo o, en caso de no contar con él por no haberse vacunado, el resultado de una prueba negativa reciente. Desde hoy mismo, personal de las unidades de hospitalización empezará a recordar esa obligación. El director asistencial del área sanitaria, Rafael Monte, explicó que el objetivo inicial es más informativo que punitivo. Lo que se quiere es que la población asuma la necesidad de contar con el certificado para mostrarlo, pero será prácticamente imposible hacer un control cien por cien exhaustivo de todas las personas que acceden a diario a las plantas de hospitalización.

Cuando una persona deba ingresar, por ejemplo desde Urgencias o para ser intervenido, se informará en ese momento a su acompañante de que debe contar con el certificado de vacunación para poder estar en la planta con su familiar. Igualmente, a las visitas les podrá solicitar que lo muestren por cualquier profesional del área de hospitalización, ya sean enfermeras, auxiliares o celadores.

A aquellos que no cuenten con él o que no lo tengan en ese momento en su poder se les dirigirá a un punto informativo que estará instalado en la planta segunda, la de acceso al hospital, detrás de las escaleras mecánicas. En ese punto, previa identificación personal y notificando el nombre y habitación del paciente al que desean visitar, se les podrá imprimir. En caso de no haberse vacunado se le podrá solicitar la realización de una prueba PCR para lo que será citado posteriormente en el covidauto. La prueba se hará cuando haya un hueco disponible y no necesariamente en el momento, ya que no pueden tener prioridad esas solicitudes sobre la que se hacen desde el servicio de Urgencias o Primaria ante pacientes con síntomas, por ejemplo.

Este punto está considerado de uso exclusivo para visitantes de hospitalizados o para acompañantes y no se podrá usar para imprimir certificados para otros usos. Por ese motivo, se pedirá al solicitante el nombre de la persona que quiere visitar.

Los certificados covid se pedirán solo en las unidades de hospitalización y no en otras zonas del hospital, como las consultas. Ninguna persona que acuda al centro para ir al médico o hacerse una prueba tendrá que presentarlo.

La meta que persigue esta medida es limitar al mínimo la posibilidad de un brote intrahospitalario. En el caso del Hula, se dieron algunos en el pasado, que no sumaron muchos casos. El uso obligatorio de mascarilla en el interior del hospital limita la transmisión y esta iniciativa está precisamente pensada para proteger a los pacientes más vulnerables, los ingresados. Entre ellos, se dan casos o circunstancias en los que no se puede hacer uso de la mascarilla; por ejemplo, en el momento de la comida; a causa de una disnea o en el caso de pacientes con demencia o agitados a quienes les resulta complicado mantenerla bien ajustada.

El resto de hospitales de la provincia se irá sumando a esta medida que fue anunciada en Lugo por el conselleiro de Sanidade el mes pasado y recogida en la edición del DOG del pasado 16 de noviembre. En esa misma intervención se informó del cribado periódico a sanitarios no vacunados, que tiene el mismo objetivo de evitar brotes en centros de salud y hospitales.