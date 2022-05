El Hula ingresará positivos sin patología respiratoria fuera de la planta covid

Los pacientes con covid pero sin patología respiratoria, aquellos que son hospitalizados por otros motivos de salud que nada tienen que ver con el coronavirus aunque sean positivos, empezarán a ingresar en la planta del Hula que les corresponda. La previsión es que esta medida sea efectiva a finales de esta misma semana y, de hecho, Medicina Preventiva ya está acabando los protocolos de seguridad que se aplicarán. A partir de entonces, cada paciente que deba ser ingresado con covid y no por covid dejará de hacerlo en la unidad de infecciosas, como ocurría hasta ahora en el hospital lucense, y lo hará solo, en una habitación de la planta adecuada a su enfermedad, de igual forma que se hace con la gripe.

Lo cierto es que esta iniciativa lleva preparándose un tiempo y ya se está aplicando en otros hospitales gallegos que llegaron antes que el Hula al límite de capacidad de sus plantas covid. En el caso del centro lucense está bordeándola. Tiene un máximo de 60 camas destinadas a esos pacientes y, según los datos que el Sergas hizo públicos ayer y que se corresponden a los recogidos hasta las seis de la tarde del lunes, son 60 los pacientes ingresados en planta con covid. De ser estrictamente ciertos —por regla general los lunes no se dan altas pero los martes sí, así que previsiblemente ayer había en realidad menos pacientes ingresados— solo haría falta un nuevo ingreso para activar automáticamente esa medida.

Sin embargo, la dirección quiere que sea una iniciativa consensuada y que pille a todo el personal preparado porque dará respuesta a un tipo de ingreso cada vez más frecuente. La transmisión está ahora mismo disparada —aunque no se tiene una imagen completa de lo que está pasando porque ya no se contabilizan los resultados de los autotest— pero se da en un entorno de personas inmunizadas por la vacuna o la enfermedad, con lo que cada vez hay menos ingresos por neumonías covid. Pero sí crecen los pacientes que se fracturan la cadera o tienen que ponerse un marcapasos y coincide que, además, tienen covid.

Medicina Preventiva está acabando los protocolos que tendrá que aplicar el personal sanitario para atenderlos durante el ingreso

El objetivo último de esta medida es, según recuerda el director asistencial del área, Rafael Monte, "normalizar la atención" de esos pacientes, con seguridad. Estar ingresados en la planta que les corresponde facilitará su acceso a cuidados especializados de enfermería, por ejemplo.

Por tanto, los casos positivos que no tengan síntomas respiratorios ingresarán en la unidad correspondiente solos en una habitación. El personal de esa planta tomará medidas de prevención al atenderlos, pero presumiblemente no tan estrictas como cuando un sanitario se enfrenta a un paciente infectado que produce aerosoles. Es decir, tendrán que usar mascarilla FFP2, guantes y bata desechable pero no un Epi completo, con gafas y pantalla.

Evidentemente, si a lo largo del ingreso ese paciente que ha sido hospitalizado por otro motivo comienza a tener síntomas respiratorios a causa del covid sería trasladado a la planta de Infecciosas.

En esa unidad seguirán ingresando los pacientes cuya hospitalización se debe al coronavirus.Aunque cada vez hay menos neumonías por ese motivo, sí hay un perfil de pacientes con patología respiratoria que, además, ve descompensadas sus enfermedades de base a causa de la infección. La mayoría de los que tienen neumonía son los considerados ahora especialmente vulnerables, pacientes que tienen el sistema inmune comprometido, ya sea por enfermedades como el cáncer, por estar trasplantado o por recibir determinados tratamientos.