El Hula empieza a elaborar los protocolos para facilitar las cesáreas acompañadas

Un grupo multidisciplinar –en el que están implicados profesionales de Ginecología, Pediatría, Anestesiología y matronas del Hula— está trabajando en la elaboración de protocolos para facilitar las cesáreas acompañadas y el piel con piel. Integrantes de la plataforma Loita se reunieron ayer con el gerente, director asistencial y directora de Enfermería del área sanitaria para hacer llegar esa demanda y se les comunicó que se está redactando esa nueva hoja de ruta y que, previsiblemente, se empezará a aplicar en este último trimestre del año.

Tamara Campos, portavoz de Loita, aseguró que el colectivo comprobará que efectivamente se cumple esa previsión. "Saímos moi contentas da reunión porque as intencións parecen boas pero tamén sabemos por experiencia noutros hospitais que ás veces non se cumplen non porque non haxa protocolos senón porque as persoas que os teñen que aplicar, néganse", explica.

En concreto, Campos se refiere al hospital de Pontevedra, el primero del Sergas en el que la presión de este grupo de madres y familias logró que las parejas empezaran a acompañar a las parturientas en sus cesáreas. Pese a haber sido pionero, recuerda que hay un grupo de sanitarios que, si está de turno cuando se produce la cesárea, la pareja siguen sin entrar.

"Las escuchamos y les trasladamos nuestra intención de que también tras una cesárea se pueda hacer el piel con piel. Igualmente nos comprometidos a trabajar para que, siempre que el estado de la madre y del niño, lo permita la reanimación tras la cesárea se hará en el paritorio y no en la reanimación general", explicó el gerente del Hula, Ramón Ares.

Otra de las peticiones del colectivo es que los progenitores de un menor puedan acompañarlo en todo momento cuando se le realicen terapias o pruebas diagnósticas. El germen de Loita fue precisamente la reclamación de Campos de acompañar a su bebé a fisioterapia en el hospital de Pontevedra. Ares aseguró que, en pruebas en los que se seda el niño, los padres pueden estar presentes hasta que hace efecto.

Una de las peticiones de Loita es un apoyo decidido del sistema sanitario a la lactancia materna para lo que, según recuerda Tamara Campos "es necesario que se garantice hacer piel con piel".

.

"Para promover la lactancia hay que facilitar el piel con piel"

La OMS y Unicef pusieron en marcha la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), un programa al que se pueden adherir los centros y que consta de varias fases. Tal y como recordó el gerente a las integrantes de Loita, el Hula es un hospital IHAN, aunque solo está en la primera fase y quiere serguir avanzando en esas etapas.



Para pasar a la segunda de las cuatro existentes debe diseñar una política de lactancia y analizar la situación en el hospital, monitorizando indicadores como tasas de lactancia y también la lactancia materna en la primera hora de vida del bebé.