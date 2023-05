El Hula constata un aumento de la anorexia en adolescentes en Lugo tras el confinamiento

La pandemia del covid trajo a Lugo otra epidemia más: el aumento de los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) entre adolescentes que, por otra parte, también sufren antes este tipo de problema. Esto es lo que se constata desde el hospital de día infantojuvenil del Hula, donde trabaja como psiquiatra Cristina Casal, una de las intervinientes este viernes –junto con Elisabeth Karin Pavón, ilustradora que sufrió anorexia– en la última cita de los Encontros en El Progreso, que tuvo lugar en O Vello Cárcere y que fue moderada por la periodista de El Progreso Marta Menán, coordinadora del suplemento Salud.

"La edad media de inicio de estos trastornos es los 14 años pero cada vez se presentan antes incluso a los 12. Cuando acabó el confinamiento, en el verano de 2020, se registraron muchas consultas en el hospital de día infantojuvenil del Hula. Y esto se debió a que en el confinamiento los chicos se vieron abocados a las redes sociales, al estar solos en casa y encerrados", explicó Cristina Casal.

Público asistente a esta nueva cita de los Encontros en El Progreso. XESÚS PONTE

La psiquiatra insistió en que estos trastornos causan un sufrimiento muy grande al paciente y a la familia y su tratamiento "es complejo". "Es un tratamiento rígido, intensivo y difícil de seguir en las etapas iniciales y conseguir que el paciente tenga conciencia de la enfermedad es muy difícil", indicó añadiendo que los TCA constituyen una enfermedad mental que suponen, en muchos casos, el ingreso hospitalario dependiendo de la gravedad y del estado nutricional del paciente.

Cristina Casal. XESÚS PONTE

Cristina Casal también destacó que alrededor de un 10 por ciento de las consultas por trastornos alimentarios en jóvenes que tienen en el Hula son de chicos. "Cada vez hay más hombres en la consulta y más jóvenes. Lo que pasa es que, en este caso, los TCA suelen estar relacionados con una forma obsesiva de hacer ejercicio y de comer sano, lo que se convierte en un trastorno si solo piensas en ello todo el día", dijo.

Por su parte, Elisabeth Karin Pavón –autora de la novela gráfica Comiendo con miedo, que narra la historia de su propia anorexia nerviosa– manifestó que su problema con la comida comenzó entre los 13 y los 15 años y tardó una década en superarlo.

Elisabeth Karin Pavón. XESÚS PONTE

"Tanto en el libro como en mi vida personifiqué la anorexia como un monstruo, una vocecita que te acompaña a todas partes las veinticuatro horas del día y con el que tienes una relación tóxica de la que no quieres salir", apuntó.

Elisabeth Karin Pavón incidió también en la necesidad de que los padres tengan paciencia para abordar este problema con sus hijos hasta que sean capaces de contarlo y señaló que, en su caso, le hacía mucho daño que la identificasen como anoréxica y no como una persona que sufría anorexia. "Cuando me decían anoréxica sentía que esa era mi identidad y que si me quitaban ese calificativo no era nadie. En cambio, si me decían que sufría anorexia era como si solo una parte de mí sufriese este problema", señaló.