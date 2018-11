El Hula carece de leche materna donada por falta de tecnología

Un bebé de la provincia de Lugo -en concreto, de Monforte- se alimentó este año de leche materna donada en el hospital Teresa Herrera, de A Coruña, a donde fue desviado para tratarse de una patología cardiaca.

Tan solo los niños que son desviados de Lugo a la ciudad herculina por algún problema de salud pueden optar a recibir leche materna donada dado que el Hula no dispone del sistema informático necesario para hacer seguimiento de la trazabilidad del alimento. Por lo tanto, los bebés sanos o que no tengan que ser ingresados en A Coruña no tienen acceso a esas donaciones que gestiona el Banco de Leche Materna del Sergas.

El hospital coruñés es el centro de referencia de los niños lucenses para optar a leche materna donada desde el pasado mes de enero, cuando comenzó este servicio, pero solo para los prematuros desviados e ingresados allí. Se trata de leche recogida para la zona norte de Galicia en el banco que alberga el hospital Clínico Universitario de Santiago.

Lugo es, actualmente, la única ciudad gallega de esta área que carece del servicio del banco de leche materna por no disponer el Hula del proceso informático que realiza la trazabilidad de este alimento y que hace su seguimiento, de su procedencia y del estado que presenta.

El hospital Arquitecto Marcide, de Ferrol, fue el último de la zona norte de Galicia en incorporarse al banco de leche materna -este mismo mes- sumándose así al de A Coruña y Santiago.

Un total de 195 bebés del norte de Galicia recibieron este año leche del banco de Santiago. La mayoría de los beneficiarios, 144, fueron de Santiago; les siguen 50, de A Coruña, y 1, de Ferrol. Solo un niño de Lugo optó durante casi un mes a esta leche donada, que era complementada con la que le daba su madre.

Otro banco similar opera para la zona sur de la comunidad autónoma desde el hospital vigués Álvaro Cunqueiro.

DONANTES. Ninguna mujer de Lugo se ofreció como donante, por ahora, al banco de leche de Santiago, lo que es lógico dada la dificultad existente al no haber centro de recogida en el Hula. En el banco compostelano hay actualmente, 172 donantes, todas ellas residentes en la provincia de A Coruña.

El Banco de Leche Materna de Santiago fue puesto en marcha por el Sergas en 2016. Desde entonces, 350 mujeres colaboraron como donantes.