El Hula aislará a ingresados con infección respiratoria hasta ver qué virus la causa

El Hula se prepara para el primer invierno con covid, sin restricciones de aforos o movilidad, y con un comportamiento de la gripe más impredecible que nunca. Ya está aumentando la patología respiratoria y el centro debe poner al día circuitos y fórmulas de ingreso de este perfil de paciente, el más habitual durante esta época. Una de las novedades es que todos ellos serán inicialmente aislados, al menos hasta conocer qué virus provoca la infección.

Como viene siendo habitual, a todos los pacientes que vayan a Urgencias y a aquellos que precisen ser ingresados se les seguirá haciendo una prueba de antígenos para el SARS-CoV2. En el caso de que sea positiva serán hospitalizados en la planta covid, con independencia del tipo de patología por la que ingresen. Es decir, un paciente cardiológico, si tiene covid, estará en la planta covid, como también lo hará quien tenga una neumonía por ese motivo. Por el momento, el hospital no cambiará este sistema porque se considera más sencillo seguir actuando este invierno como se hizo también en el pasado, concentrando a todos los enfermos infectados por coronavirus en un solo sitio.

Lo que sí cambia es qué se hará con los pacientes que presenten patología respiratoria y que den negativo a la prueba de antígenos de covid. Si bien ese test puede arrojar falsos negativos en caso de que lo reciban pacientes sin síntomas, si se hace cuando ya se tienen su tasa de fiabilidad es muy alta. En los enfermos con patología respiratoria se asume, por tanto, que el resultado es correcto. Los que presenten un test negativo serán ingresados en la planta que les corresponda y allí serán inicialmente aislados.

Se les tomará una muestra para la preceptiva PCR, igual que se hace hasta ahora, pero esa muestra no solo se analizará para SARS-CoV2 sino también para gripe o Virus Respiratorio Sincitial. Conocer qué virus está causando la infección permitirá actuar en consecuencia con mayor facilidad. Se podría decidir el aislamiento por cohortes -juntando en la misma habitación a pacientes con gripe A, por ejemplo- y se sabe así qué medidas preventivas hay que tomar con cada paciente.

La posibilidad de analizar una sola muestra y decir –en cuestión de horas y no de días– de qué virus se trata de esos tres –que serán los más comunes este invierno– es una opción reciente en el Hula, susceptible de hacerse solo desde que hace unas semanas se adquirieron reactivos que abrieron esa alternativa y únicamente gracias a que, durante la pandemia, el hospital aumentó muchísimo su capacidad diagnóstica, incorporando nuevos equipos para PCR.

Por el momento no está habiendo gripe. El Hula no ha visto aún ningún caso pero lo cierto es que se prepara para una campaña compleja. Es posible que este sea el año en el que el comportamiento de ese virus estacional sea más complicado de predecir porque los puntos de alerta que solían funcionar no tienen por qué hacerlo en esta ocasión.

El Centro Nacional de la Gripe, por ejemplo, alerta de que el hecho de que el año pasado no circulara el virus puede haber dañado la inmunidad de grupo de la población española por lo que la gripe podría resultar más virulenta. Por otro lado, que en el invierno austral no se haya dado ningún caso parece dar motivos para el optimismo ya que, generalmente, el comportamiento en el hemisferio sur marca el que tendrá en el norte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Australia pasó la temporada de gripe en muy distinta situación a la que tiene España ahora. Como allí la vacunación era entonces baja por dificultades de acceso a las vacunas, los casos empezaron a aumentar y se ordenaron medidas como confinamientos severos, que ayudaron a limitar también la circulación de la gripe.

Por último, están aumentando los casos de virus respiratorio sincitial que se considera precursor de la gripe. Por estos motivos los servicios sanitarios se preparan para una campaña compleja en la que convivan los tres virus.

Conservará dos circuitos

Uno de los primeros cambios organizativos que trajo la pandemia en el hospital fue la creación en Urgencias de dos circuitos: el de patología respiratoria y el del resto de enfermedades. Esta separación inicial se mantendrá este invierno y todo apunta a que también en los próximos. Además de los antígenos para diagnosticar o descartar covid, los pacientes en observación de Urgencias pueden recibir una PCR más rápida que las convencionales si fuera necesario.