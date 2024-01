Hugo Criado: "Tenemos que crear un polo lácteo similar al aeronáutico de Rozas"

A la entrada de su oficina en O Ceao hay un colorista mural de fotografías. Una de ellas es de una escena de la película Apocalypse now. Hugo Criado (Vilalba, 1984), veterinario y con una máster MBA en dirección de empresas, explica que innovar es como la guerra de Vietnam. "Hay que cumplir con los criterios de los fondos públicos y con la necesidad del cliente. Caen bombas, hay incertidumbre, problemas… y entonces mucha gente se retrae", advierte. En su día a día profesional aplica su experiencia en el mundo del fútbol, al que lleva ligado como jugador desde hace 34 años, 26 de ellos en el equipo de su localidad natal, el Rácing Vilalbés, con el que disputó la Tercera División. Aboga por romper con el "pernicioso efecto concentración" de talento, innovación, industria... que domina en lo que denomina "la AP-9, de A Coruña a Vigo".

Uno de los proyectos que ha dirigido su consultora es el de digitalización que abandera Lence, que es el único gallego incluido en el Perte agroalimentario, que ha recibido 7 millones de los fondos Next Generation. ¿Cómo es posible que con el potencial del sector lácteo gallego solo haya prosperado este?

Las industrias compiten desde que la leche sale de la vaca hasta que llega a la boca del consumidor, así que pensar en conjunto es muy difícil. A nivel político debería haber la consellería del lácteo como hay la del mar. Además los decisores no están en Galicia, salvo Lence y Feiraco. Una es una empresa familiar y la otra una cooperativa, el resto son del resto de España o multinacionales. Aquí quien opera no necesita tomar decisiones a nivel estratégico gallego. Es una mera explotación del negocio. Entonces ya no baja al barro a evangelizar, a hacer nuevas estructuras para que el lácteo mejore. Y luego está la idiosincrasia de los ganaderos, que como se dice ‘cada un anda ao seu, menos eu que ando ao meu’. Es muy difícil, con más de 6.000 ganaderías que quedan, unificar criterios, hacer proyectos comunes, tomar decisiones conjuntas…

A nivel político, en Galicia debería haber la consellería del lácteo como ya hay la del mar

Aun así defiende crear un polo lácteo similar al aeronáutico de Rozas.

Para romper la dinámica de un sector clásico, la administración y la sociedad tienen que tener claro que lo que hay en 20 kilómetros de radio en Lugo no lo hay en ningún territorio de Europa, esa cantidad de litros de leche, de transformación y de conocimiento (facultad de Veterinaria, Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, Aula de Productos Lácteos, laboratorio AMSlab, Xenética Fontao, Granja Gayoso Castro…). Ese polo lácteo podría atraer fondos, talento… y se podría trabajar con una visión mundial. Si no se riega el lácteo, se muere el rural. Este es un sector muy avanzado. Muchos estudiantes de Ingeniería, Veterinaria, Biotecnología o Tecnología de los Alimentos verían una salida en el polo lácteo. La Inlac y la Fenil están en Madrid, pero a lo mejor se podría pedir una delegación permanente para Lugo. Si tenemos todo a media hora en coche, trabajemos entre nosotros.

Ofrece innovación, ¿es la solución?

En Lugo hay innovación porque si no no estaríamos en el mercado, Norvento, Cafés Candelas, Lence, Comeza, Frisaqués, Alibós, Airas Moniz, Daveiga… Pero el grueso de Lugo no vive de la innovación. No se puede afrontar el futuro con herramientas del pasado. En Lugo cuesta porque hay mucha empresa familiar, modelos tradicionales, sector primario, mucho mando intermedio que está educado bajo criterios de la década del 2000, con lo cual la transformación digital, la transición ecológica... les pilla con el pie cambiado. No vale llegar a una reunión y decir ‘aquí sempre se fixo así’. Hay empresarios que su modus vivendi es producir barato y vender caro y no los sacas de ahí. Y es normal, hay que quitarse el sombrero con los que llevan décadas haciendo eso, pero son los primeros a los que hay que evangelizar. Cuanto más avancemos en innovación mejoraremos el PIB, asentaremos población, evitaremos la fuga de empresas y de talento…

En una consultora artesana tenemos las tres áreas de valor que quieren las empresas

¿En qué radica el éxito de Medrar, que en sus cinco años de vida ha pasado de una sede a dos y de tres socios a uno con siete trabajadores?

¿Por qué Medrar rompió el techo de cristal? Yo utilizo un símil futbolístico. ¿Por qué Guardiola triunfó como entrenador en el Barça? Porque hizo cosas diferentes, cambió el modelo. Intentamos meter en la misma consultora el I+D+i; el conocimiento, por eso de los siete empleados dos son doctoras en Ingeniería Química Medioambiental; la dirección del proyecto y la oficina técnica. En una consultora artesana tenemos las tres áreas de valor que quieren las empresas: la idea, el conocimiento sobre cuál es la mejor tecnología que hay en el mercado para el proyecto y que este se lleve a cabo. Arriesgadamente decidimos dar servicios de una consultora grande siendo artesana, que nos ha permitido crecer. Apostamos por proyectos de gran impacto que tienen detrás a Carmen Lence de Leche Río, Pablo Fernández de Norvento, Severiano Ónega de Agroamb, Carlota López de Aresa...

Hay un problema muy grave, se va el talento formado

¿Le inquieta la emigración de personal que se está registrando en la provincia de Lugo?

Es un problema muy muy grave y no solo en número. En la década de los 90 y del 2000 los que emigraban eran trabajadores no formados de hostelería, construcción… Era gente que no entraba en la formación reglada, Universidad o FP, y que quería trabajar y aquí no había trabajo para ellos o bien remunerado. Ahora el problema es que se están yendo los formados, los que iban a crear las empresas del futuro, los técnicos del futuro, los decanos o los directores del futuro, con los que sería fácil innovar… El que es el primero o el segundo de su promoción a su alrededor crea valor, fijo. Esa persona está en un centro tecnológico, en la Universidad o en una empresa en Vigo, A Coruña, Madrid o País Vasco o teletrabajando desde su casa. A veces es por dinero o porque no hay empresas acordes a sus intereses. Ese eslabón está fuera. ¿Y van a volver? No lo sé.

¿Cómo se puede frenar esa sangría laboral?

Creando puestos a la altura de lo que ellos estudiaron. Aresa ahora acaba de crear un departamento de I+D+i y está buscando un director para él. Para retener talento tiene que haber ecosistema y ese ecosistema contribuye a que haya vida en Lugo y en el rural. También habrá que traer personas del extranjero. Quién debe dar el primer paso es la empresa, la sociedad… para hacer que se quiera trabajar aquí. No vale esa queja continua de que 'é que non hai xente para traballar'. Nosotros, por ejemplo, estamos abiertos a contrataciones, a gente de Lugo que quiera volver, con el fin de generar impacto, de romper ese estaticismo para crear dinamismo. La innovación tiene que canalizar el futuro, no el mercantilismo.

Vuelve a poner la innovación encima de la mesa.

La innovación requiere de gente intrépida y audaz. Y ahí es muy importante el ecosistema, si te sientes protegido la innovación se acaba convirtiendo en tu día a día. La innovación está ligada también mucho a la transferencia del conocimiento. La I+D+i es un flujo, los que tienen la I, la Universidad, los centros tecnológicos…, tienen que pasársela a los de la D y estos a los de la i y las industrias a su cuenta de resultados.