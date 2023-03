Tras la huella de Ángel López Pérez

"En tiempos de Ángel López Pérez se hablaba de higienismo como hoy se habla de sostenibilidad y lo verdaderamente suyo fue la voluntad de higienizar la ciudad", dice el historiador Julio Reboredo Pazos si tiene que sintetizar hasta el extremo el legado del emblemático alcalde lucense.

En una época en la que la tuberculosis causaba estragos, el mantra eran la salud y el aire limpio y eso quizás baste para explicar las dos grandes obras que marcaron el legado de López Pérez en Lugo: el hospital de Santa María y el Parque.

Pero hubo más, López Pérez se empeñó en crear jardines en las plazas y en limpiar focos de infección, aunque ello conllevara decisiones hoy inconcebibles, como la de tirar el llamado arco del palacio, entre la catedral y el palacio episcopal, en lo que hoy es la Praza de Santa María, por ejemplo.

Reboredo Pazos ha trazado el perfil completo del recordado alcalde en el libro López Pérez. La mosca blanca y este martes repasará la figura del regidor en una nueva cita de Encontros en El Progreso, a las 19.30 horas en O Vello Carcere.

El acto es abierto y será la oportunidad para conocer más de cerca una figura esencial de la historia de Lugo y entender la obra y la personalidad de un alcalde que, explica el historiador lucense, no trabajaba pensando en el futuro, sino para "el presente rabioso".

López Pérez fue alcalde de Lugo entre 1913 y 1923 y de 1927 a 1931, pero de facto ya había ejercido el mando desde mucho antes, desde que con 30 años llegó al Ayuntamiento como primer teniente de alcalde y —"con un alcalde vago"— tuvo la oportunidad de tomar el mando y empezar a demostrar la forma de gobierno que le caracterizaría: decidida, autócrata, bastante ambiciosa y también astuta en el sentido de que sabía recoger el guante de quienes tenían buenas ideas y ser él quien las llevara a la práctica.

Para acabar de dibujar su perfil, Reboredo Pazos pone el foco en dos aspectos de la personalidad de López Pérez: el lucensismo y el deseo de prosperidad para una capital que era tal en realidad desde hacía poco tiempo y que iba despertando pero que era esencialmente poco más que un villorrio en el que estaba todo por hacer.

Su personalidad y su ambición se conjuraron en torno a un proyecto político —situado en sus inicios en el ala izquierda del liberalismo— que tuvo la virtud de ser muy integrador, de modo que desde los obreros a las clases pudientes estaban con él.

Esa personalidad decidida y ese apoyo ciudadano —tan singular que hasta había gente que le daba dinero por la calle para ayudar a pagar las obras que proyectaba— le dieron alas.

Cuenta también el hecho de que vivió en un tiempo con otras normas. Había plenos en los que con suerte estaban seis concejales. Y hubo decisiones que se tomaron en reuniones en las que solo estaban él y otro concejal, relata el historiador para dar cuenta de que Ángel López Pérez se movía con códigos que bajo la mirada de hoy resultan inconcebibles.

Ese mundo distinto explica, por ejemplo, que López Pérez llegara a una sesión municipal explicando que le habían dado 4.000 pesetas en la calle para el hospital, pero que como en ese momento no hacían falta para esa obra iba a coger ese dinero y gastarlo en hacer el campo de la feria.

El gesto prueba su libertad de movimientos, a la vez que el hecho de que tenía muchas prioridades y una de ellas era la de sacar los mercados de las plazas de la ciudad. Su voluntad era que fueran realmente plazas, lugares sanos, con jardines.

Pero no es solo que los tiempos de López Pérez fueran otros, sino que él tenía un carácter de los que no admiten la discrepancia. Si alguien le decía que no se podía hacer lo que él pretendía, su respuesta era amagar con dejar la alcaldía e irse a a su casa. Y alguna vez lo hizo. Quizás lanzaba el órdago porque sabía que acabarían yendo a pedirle que volviera.

Eso le pasó varias veces, pero para la historia ha quedado la gran manifestación en la que se pidió el regreso de López Pérez a la alcaldía. Sucedió después de que, como todos los alcaldes de España, fuera cesado con la llegada de Primo de Rivera al poder. La voluntad popular triunfó y López Pérez volvió a la alcaldía hasta el advenimiento de la Segunda República.

Pero no es ya que volviera, sino que en aquella gran manifestación fue de la mano toda la ciudad. "La primera pancarta que se ve en las fotografías es la del Centro Obrero", detalla Reboredo para explicar hasta qué punto la figura de López Pérez era capaz de aunar a todas las clases sociales en la ciudad.

Y esa realidad, según apunta el historiador, tuvo mucho peso en su labor, porque López Pérez tenía a veces "algunas oposiciones, pero no oposición". Esta, si acaso, la tuvo muy al final, señala Reboredo Pazos.

Y López Pérez supo sacar partido de esa confianza general en su persona, pero tampoco le paró nada cuando encontró alguna resistencia. El mejor ejemplo de ello quizá fuera su decisión firme de abrir la muralla para crear la puerta conocida hoy como de Obispo Odoario. Era la salida al hospital que promovió en esa zona y, aunque tuvo cinco denuncias, siguió adelante y tiró la muralla. Eso sí, precisa Reboredo Pazos, es falso que la volara, como ha sostenido siempre la leyenda popular.

"Los osbtáculos le importaban un rábano", dice muy sintéticamente Julio Reboredo para hablar de la personalidad de Ángel López Pérez, del que hay cosas que todavía no se saben porque hay archivos que permanecen aún secretos.

Pero aunque haya aspectos aún no desvelados sobre López Pérez, Reboredo sabe muchas cosas e intuye algunas más. Está convencido, por ejemplo, de que a López Pérez ser alcalde de Lugo le costó dinero. Estaba tan metido en su papel de alcalde que le robaba tiempo a su despacho de abogado, con el resultado de que hubo momentos en los que tuvo que vender parte de su patrimonio personal, desvela.

Cuatro muestras del legado

Vista aérea del parque de Rosalía. ARCHIVO PARQUE ► Una idea "entre ceja y ceja"

"Se me metió entre ceja y ceja hacer un parque", dijo López Pérez para explicar la construcción del que un siglo más tarde sigue siendo el corazón verde de la ciudad. El hospital de Santa María. ARCHIVO HOSPITAL ► Salud a cuenta del vino

Se necesitaba un hospital y no dudó en promover un impuesto al vino para financiarlo. Hubo enfado en la calle, pero a López Pérez le bastaba amagar con dimitir para salirse con la suya. Puerta de Bispo Odoario. ARCHIVO MURALLA ► Se abre la puerta sí o sí

Decidió tirar un tramo de la muralla para abrir la puerta al hospital. Le pusieron cinco denuncias, pero nada le paró. Eso sí, no hizo una voladura, pese a lo que diga la leyenda. Praza Maior de Lugo. ARCHIVO PLAZAS ► Jardines y cambios radicales

Las plazas eran otra cosa antes de López Pérez. Había mercados, en San Fernando hacían instrucción los soldados... El alcalde decide cambiar ese modelo: hace jardines en las plazas y crea un campo de la feria.

El hombre soñaba con el agua

La primera traída de agua empieza a dar servicio a las casas en Lugo en 1905. Era un bien codiciado y al que López Pérez, un hombre que sabe escuchar a las corrientes de su tiempo, sabe dar la importancia debida.

Así, una de sus primeras medidas es impulsar la instalación en Lugo de bocas de riego. Fue en 1907, cuando ejercía el mando real en la ciudad aunque en teoría solo era el primer teniente de alcalde de Lugo.

De su vocación higienista ya había dado cuenta previamente en el Círculo de las Artes, donde hizo un baño para los socios. Presidió esa sociedad antes de ser alcalde y dio allí pruebas de ese afán por el agua, la limpieza y el ornato.

Brigada de extraordinarios

Ángel López Pérez nace en 1873, en la calle de San Pedro. Lugo era entonces una población menor, que no habría llegado aún a los 10.000 habitantes. Pero pronto empezarían a pasar muchas cosas: llegó el ferrocarril y con él un despertar económico sustentado en fenómenos como el negocio de la exportación de ganado. Y, además, desde unas décadas antes se había convertido en capital de provincia, lo que conllevaba ser sede de una diputación, que llegaran funcionarios, que hubiera un instituto...

Y esos avatares históricos propician también que confluyan una serie de personajes extraordinarios. En 1870, por ejemplo, había llegado el arquitecto Nemesio Cobreros, y en la ciudad se encuentran varios médicos que profesaban la fe dominante en el higienismo, como Jesús Rodríguez López, Gambetta, que fue el primero en escribir sobre dónde debería hacerse el Parque, llamado en sus inicios Buenavista. Es su idea, punto por punto, la que recoge López Pérez a la hora de "abrir una calle hasta el Garañón y crear un parque".

Ese médico, y con él varios más, son los pilares del movimiento del higienismo en Lugo. Se trata de una corriente que hacía buena falta. No era extraño que las enfermedades arrasaran y, muy gráficamente, Julio Reboredo Pazos cuenta que "en el cuartel de San Fernando había 1.500 hombres y un solo grifo". "No es difícil imaginar cómo debía oler aquello", apuntala.

López Pérez fue, sobre todo, alguien que supo escuchar y que coincidió en el tiempo con figuras que inspiraron sus ideas modernizadoras

Así que había médicos preocupados y un político que sabía estar atento, pero también hubo técnicos y constructores que fueron los pilares en los que López Pérez se apoyó para llevar a cabo sus proyectos. Uno de ellos fue Antonio Goy, el contador del Ayuntamiento, que fue "el cerebro económico de Ángel López Pérez", dice el historiador lucense. La obra del alcalde, añade, sería difícil de entender también sin el constructor Leandro Medinabeitia, al que encomienda el hospital o la reforma de Santo Domingo.

Esas figuras son algunos de los pilares para empezar la construcción de un nuevo Lugo, una ciudad con muchas deficiencias y con muchas desigualdades.

López Pérez afronta cuestiones como la de la pobreza, aunque no porque tenga una verdadera conciencia social. Es un hombre religioso y lo que rige en ese momento es un sentido de la beneficencia, con la que también se busca evitar las revueltas.

Es una mentalidad que pervive en un momento tan difícil como el de la Primera Guerra Mundial, tiempo en el que hay gente que hace mucho dinero pero en el que se acaba desatando una inflación que golpea a las clases populares. Y ese espíritu de beneficencia es el que subyace bajo políticas como las de procurar pan al pueblo, apunta Reboredo Pazos. López Pérez no deja de ejercer una forma de populismo cuando realiza gestos como los de ir a pesar el pan para comprobar que los panaderos no sisan en el peso. Y da el paso de crear una panadería municipal.

Aborda esas políticas siendo, además, una figura que suscita una gran confianza. Se prueba esta en gestos como que a él le dan la llave del candado de una colecta que se lanza en Lugo para socorrer a los afectados por la hambruna desatada en Rusia y Ucrania tras la Revolución Rusa.