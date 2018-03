La huelga de Justicia suma 24 días con cortes de tráfico y al grito de "resistiré"

Se embarcaron en una huelga indefinida el pasado 7 de febrero con la esperanza de que la administración autonómica atendieran sus demandas. Casi un mes después -tras varios encuentros infructuosos entre las partes y 18 días de paro, sin contar los fines de semana- los funcionarios lucenses de Justicia continúan en pie de guerra y descartan la posibilidad de "rendirse".



Este viernes lo repitieron una y otra vez en la manifestación que salió de los juzgados de Armando Durán a las doce de la mañana y llegó a la sede de la Xunta media hora más tarde. Durante todo el recorrido, los asistentes gritaron las mismas proclamas con las que arrancaron sus reivindicaciones en la primera jornada de paro: "E se esto non se amaña... Caña, caña, caña", "E se esto non se arregla... Leña, leña, leña", "E se esto non se asume... Lume, lume, lume".



Además, este viernes hicieron partícipes de su causa a los todos los ciudadanos que clavaban sus ojos en la manifestación. "E a ti que estás mirando, tamén che están roubando!", voceaban. Los funcionarios recorrieron la Ronda da Muralla desde la estación de autobuses hasta el edificio de la Xunta y cortaron el tráfico durante más de un cuarto de hora.



Se hicieron ver y se hicieron oír. De hecho, tras exponer sus reivindicaciones a golpe de megáfono unieron sus voces al ritmo del Dúo Dinámico y entonaron un particular resistiré -adaptado a sus demandas- al que siguió otra versión de la canción Escándalo, de Raphael. "Por supuesto que resistiremos, a pesar de que la huelga nos está saliendo cara. Vamos a continuar así el tiempo que haga falta hasta que negocien con nosotros en serio", afirman.



Según explicaron, cada día que secundan el paro pierden entre 60 y 85 euros, pero aun así no se dan por vencidos. "Tenemos fuerza y ánimo para rato, por mucho que merme nuestra economía familiar. Estamos tirando de ahorros, pero consideramos que es una inversión de futuro", dicen.



Los funcionarios lucenses se muestran firmes y también molestos ante las voces que los tachan de pretenciosos por reclamar una subida salarial en tiempos de vacas flacas. "Un auxilio judicial sumando guardias y trienios puede cobrar sobre 1.300 euros, y un gestor procesal sobre 1.600, de salario líquido. En otras comunidades cobran bastante más. Nosotros solo pedimos que se reduzcan las diferencias y se equiparen salarios por realizar el mismo trabajo. Además", insisten, "la subida salarial solamente es una parte de nuestras reivindicaciones". Tras 18 días efectivos de huelga, ayer la secundaron el 81,87%.