La huelga afecta en Lugo a 2.500 casos judiciales y bloquea un millón de euros

Los secretarios judiciales, llamados en la actualidad letrados de la Administración de Justicia (LAJ), cumplen mes y medio de huelga y sus consecuencias se están dejando notar cada vez más en la actividad de los juzgados de la provincia. En Lugo, se calcula que en este tiempo resultaron afectados más de 2.500 asuntos, mil de ellos por suspensión de alguna actuación que requería firma del secretario y otros 1.500 por demandas pendientes de admisión.

La situación es desigual. Por ejemplo, en la capital lucense no es tan grave. De hecho, de las grandes ciudades gallegas es la que menos está sufriendo las consecuencias, con el parón afectando a la totalidad de los juzgados Contenciosos, al 2 y 3 de lo Social, Primera Instancia 5 e Instrucción 1. En A Mariña y Monforte no tiene incidencia la huelga, pero sí en Sarria y Becerreá, donde la actividad se circunscribe a casos penales urgentes. En Vilalba afecta a uno de los dos entes judiciales.

"Por Dignidade. Por Xustiza. Por Igualdade". Un cartel con este lema y más de media docena de togas colgadas en la fachada de los juzgados de Armando Durán visibilizan desde el pasado 24 de enero las quejas de los letrados de la Administración de Justicia, donde, además de los casos parados, cerca de un millón de euros permanecen bloqueados en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. Esta cantidad corresponde a fianzas, multas o indemnizaciones que no han sido tramitadas, ya que únicamente se están abonando los pagos de alimentos a menores.

Los secretarios "lamentan" el trastorno generado y acusan al ministerio de no hacer "nada" para arreglar el problema

Los secretarios lucenses en huelga lamentan el trastorno que está generando esta situación y culpan al Ministerio de no hacer "absolutamente nada" para solucionar el problema. "Nosotros no tenemos una posición cerrada, ni mucho menos; solo pretendemos que el ministerio nos escuche y se abra a negociar. Nuestras demandas no son nuevas. En 2018 ya hicimos varios paros parciales, pero después vino la pandemia y todo esto quedó en un segundo plano. Posteriormente volvimos a retomar los paros parciales y, en 2022, el que había sido presidente del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia dimitió tras haber obtenido el compromiso del ministerio de implementar una serie de mejoras retributivas, pero incumplió ese acuerdo. No entendemos cómo personas con cargos y responsabilidad política pueden cerrar un acuerdo con un cuerpo y "donde dije digo, digo Diego". Queremos que cumplan lo que nos ofrecieron en abril del año pasado y que ellos mismos publicaron en una nota de prensa", afirman.

Los afectados dicen que no es cierto que pidan una subida de 1.100 euros para todos los miembros del cuerpo. "Nosotros no demandamos esa cantidad, sino que nos atenemos al compromiso de abril de 2022 y reclamamos un porcentaje del 85% del sueldo del juez o del magistrado correspondiente, que es lo que nos ofrecieron. Es cierto que no somos jueces ni fiscales, pero tampoco son lo mismo un juez y un fiscal y los dirigentes políticos, en su día, decidieron equipararles retributivamente. Una de las razones que dieron para ello fue que ambos estaban equiparados en materia de incompatibilidades y prohibiciones". "A nosotros", señalan, "también nos consideran iguales que un juez, magistrado o fiscal en materia de incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades, pero no retributivamente. Esto es una incoherencia absoluta, tanto jurídica como moral". Tal y como afirman, actualmente hay diferencias "sangrantes" en las retribuciones entre cuerpos de la misma categoría. "Un ejemplo claro es el complemento por grupo de población objetivo. Nosotros somos un cuerpo A1, superior jurídico de la Administración de Justicia, al igual que los médicos forenses. Sin embargo, en Lugo, nosotros cobramos menos que ellos por dicho complemento, estando en la misma sede, con el mismo territorio y la misma población", comentan.

Los letrados de la Administración de Justicia de Lugo aseguran que están "cansados" de los comentarios que ponen en duda sus responsabilidades. "Está claro que no somos jueces ni fiscales, pero tenemos responsabilidades muy importantes. Cualquier desliz en la protección de datos, por ejemplo, el responsable es el letrado de la Administración de Justicia que custodia la documentación. Y también respondemos de cualquier retraso en las ejecuciones. Ahora dicen que nos quieren quitar funciones, pero lo que realmente quieren es no pagarnos por ellas. Nuestra responsabilidad es tal que la capacidad de parálisis que tenemos es absoluta, por lo que esperamos que el equipo ministerial reconsidere sus posiciones y nos extienda una mano para caminar juntos, restaurar los desequilibrios retributivos y poner a la Justicia en España en el lugar que se merece", concluyen.

Los letrados denuncian que han ido acumulando nuevas funciones y carga de trabajo sin compensación y acusan al ministerio de incumplir los compromisos que adquirió con el colectivo en abril de 2022. "Esto es una cuestión de dignidad y nosotros no vamos a cesar hasta conseguir un acuerdo justo", dicen.

En este sentido, en una entrevista publicada ayer por el diario El País, Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, declaró que "hay funciones que a lo mejor pueden hacer otros cuerpos", además de recordar que si se acepta lo que piden el ministerio tendría que destinar 61 millones de euros, es decir, "más de lo que se gasta, por ejemplo, en Justicia gratuita". Y añadió: "Pocos ciudadanos cobran como ellos, sin duda son unos privilegiados".

El seguimiento del paro de este miércoles -última jornada con datos- fue del 20,73 por ciento según Justicia y del 73% según los huelguistas.