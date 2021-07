Hubo agua "suficiente" para el incendio de O Ceao, pero es preciso renovar la red

El informe elaborado por el servicio de ingeniería del Concello de Lugo revela que hubo caudal de agua "suficiente" para extinguir el voraz incendio que se registró en abril en O Ceao, que calcinó varias naves, pero aprecia deficiencias en la red de suministro debido a su antigüedad, lo que genera problemas en la presión hidráulica, por lo que recomienda que se renueve esta infraestructura. Precisa que se debería realizar "un estudo pormenorizado" para analizar cuáles son las actuaciones a acometer.

Los técnicos municipales también apuntan que se deberían renovar las bocas de riego e hidrantes que hay, 67 en total, ya que "non se atopan en xeral en moi bo estado de conservación debido á súa antigüidade". Además proponen instalar nuevas porque existe "déficit" en algunas zonas de este pulmón industrial. Las calles Inspección y Mercadorías no tienen y en Carpinteiros, Transportes, Terra, Costureiras y Panadeiras solo hay una.

Este informe se encargó a raíz de que patronos del polígono de O Ceao denunciaron que la falta de presión de agua había ralentizado las labores de extinción y que por eso fue preciso recurrir a vehículos cisterna de empresas de la zona.

El diagnóstico de la red de abastecimiento del polígono advierte de su antigüedad porque una parte está compuesta por tuberías de fibrocemento que data de la década de los 70, por lo que "superaron a súa vida útil" y deberían ser sustituidas por otras de fundición dúctil. La otra es de los años 90.

El informe indica que en la mañana del 11 de abril, cuando se registró el incendio, el caudal suministrado fue «un 46% superior á demanda media do mes» en ese tramo horario. Añade que pese a ese elevado incremento "a capacidade de almacenamento de auga no depósito do Ceao e de abastecemento a este depósito son suficientes incluso en situacións de demanda extraordinaria".

Los técnicos, que consideran que el Ayuntamiento debería dedicar una parte de sus presupuestos "á renovación paulatina das canalizacións", proponen también que se modifique la configuración del abastecimiento de agua al polígono. Son varias las alternativas que ponen encima de la mesa. Una es que se instale un grupo de presión en la salida del depósito. Otra es que se abastezca desde Penarrubia, en vez desde O Ceao. También que se despliegue una red contra incendios específica, bien con agua potable , bien con regenerada.

Señalan que se podrían instalar contadores de telectura para grandes consumidores, con el fin de que con esa monitorización de la red de agua potable se pueda controlar en tiempo real el caudal y la presión, y analizadores de cloro, sobre todo en esta zona con empresas alimentarias.



Alvarellos dice que la gestión fue "un éxito" y critica las dudas generadas por la oposición

La concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, que informó ayer a los miembros de la comisión municipal de cuentas, aseguró que las conclusiones del servicio de Ingeniería y del de prevención, extinción de incendios y salvamento evidencian que fue "un éxito" la gestión del fuego "tendo en conta as naves afectadas e os materiais que estas tiñan almacenados e que combustionaron".

Paula Alvarellos hizo sobre todo hincapié en la "inexistencia dunha relación directa entre o funcionamento e o mantemento das redes de distribución e a suposta demora que alguén, terxiversadamente, quixo facer ver para comprometer o traballo profesional e rigoroso que se desenvolveu no seu abordaxe".

La edil cargó las tintas contra los grupos de la oposición porque "relacionaron, torticeiramente, o devir do incendio coa existencia de deficiencias nas infraestruturas municipais". A su juicio, reaccionaron de esa manera para "comprometer a xestión política e o funcionamento dos servizos do Concello e de atribuírlles aos mesmos a propia magnitude que adquiriu o lume". Añadió que lo hicieron "co ánimo de propiciar a crispación social e de obter réditos políticos nun momento de máxima dificultade coma ese".

Alvarellos precisó que, aunque el informe de Ingeniería propone una serie de mejoras, resultaría "absolutamente irresponsable, ademais de falso, tratar de vencellar que a renovación recomendable de dotacións tan antigas coma esas fose causa directa na evolución que tivo o fogo".

Cisternas de leche y drones

Mientras el juzgado está a la espera del informe policial, el del servicio municipal de prevención, extinción de incendios y salvamento ya lo emitió, pero no entra a analizar las causas del fuego.

Consta que el tiempo de respuesta del cuerpo de bomberos de Lugo fue de solo seis minutos. Cuando llegaron las primeras dos dotaciones se encontraron con que estaba localizado en la nave de Castro Parga. Describe el escenario como «muy peligroso» con «constantes explosiones» y sin poder determinar el foco o focos.

Medios externos

Indica que se solicitaron medios externos porque «el potencial calorífico del incendio era muy superior a la capacidad extintora de los medios hidráulicos desplazados hasta ese momento». Así colaboraron tres motobombas de Monterroso, Chantada y Becerreá; dos vehículos nodriza del Grupo de Apoyo Logístico (Gali) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega); una autobomba de Sarria y dos cisternas de la empresa Leche Río. Hasta emplearon un dron para analizar su progresión.

Propagación

Atribuye a la «virulencia» del incendio «impulsado por la fuerza y dirección del viento» que se propagase rápidamente a otras naves. Señala que la actuación de los servicios de extinción «salvó» las de cuatro empresas. Recuerda que vaciaron los depósitos de combustible de una gasolinera que se vio amenazada. El informe señala que pasadas cinco horas se dio por «contenido» el incendio y «controlado» 20 horas después de que se declarase. En una de las naves se tardó nueve días en extinguirlo.

2.000.000 millones de litros de agua, agua con humectante y espuma utilizaron para sofocarlo.