Los hosteleros de la provincia se manifestarán este sábado en Lugo

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (APEHL) ha convocado para este sábado 7 noviembre una manifestación en defensa del sector como consecuencia de las "medidas preventivas tomadas por los diferentes gobiernos" para contener la covid-19, con el objeto de "reivindicar sus derechos y la falta de ayudas para evitar el cierre definitivo de muchos establecimientos".

La manifestación partirá a las 11:00 horas del edificio administrativo del Ayuntamiento de Lugo, donde se concentrarán los asistentes -en la zona peatonal-, llegará al edificio multiusos de la Xunta de Galicia por la Ronda da Muralla y subirá por la Puerta San Fernando para dirigirse a la Praza de San Marcos -donde está la sede de la Diputación de Lugo- y a la Armanyá -donde está la Subdelegación del Gobierno-, para terminar delante de la casa consistorial, en la Praza Maior.

Durante el recorrido "distintos vehículos de reparto de distribuidores de hostelería circularán por la Ronda de la Muralla para potenciar la protesta y dar visibilidad a todos los agentes de la cadena de valor del sector", informa la APEHL.

Para todos aquellos hosteleros que no puedan asistir a la concentración en la ciudad de Lugo, la protesta "en el resto de los ayuntamientos de la provincia consistirá en una concentración, sin recorrido", a las once de la mañana, "delante de los consistorios correspondientes".

"En todo momento se mantendrán las oportunas medidas de seguridad y se garantizará el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros entre asistentes, así como uso de mascarillas", precisa la APEHL.

Las restricciones tendrán "consecuencias muy graves"

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, Cheché Real, ha informado de que los "presidentes de las hostelería de Galicia" solicitarán una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para que les explique el motivo de las nuevas restricciones aplicadas a este sector para frenar la propagación del coronavirus.



"Los presidentes de la hostelería de Galicia, de todas las provincias, solicitaremos una reunión con el presidente Fejióo y con los autoridades sanitarias para que nos expliquen por qué se toman estas medidas, porque no lo entendemos", dijo Real.



De hecho, afirmó que "los contagios en el sector de la hostelería no pasan de un 3,5%, cuando un 18% se produce en el entorno familiar y en reuniones de diferentes tipos".



Precisamente, añadió, "cada vez que se cierra la hostelería, ese tipo de reuniones y de encuentros tienen más presencia. Por eso, no entendemos todavía esas medidas".



En cualquier caso, ya avanzó que "van a tener consecuencias muy graves", porque hay hosteleros que lo "están pasando muy mal", algunos "después de haber hecho unas inversiones importantes para adaptarse a los protocolos" higiénico-sanitarios y que ahora se encuentran con que "no ha valido para nada".



"A ver qué ayudas arbitran. No nos van a exigir que paguemos el 100% de los impuestos si estamos cerrados. De dónde los vamos a sacar", se quejaba.



"Estamos en un escenario malísimo. No esperábamos que sucediese esto. Restricciones sí, pero no un cierre generalizado", concluyó.