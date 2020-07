Hosteleros de Lugo subrayan su comportamiento "exquisito" en el ocio nocturno

El presidente de la(APEHL),, ha asegurado que los profesionales y empresarios de este sector van a estar vigilantes para que, "por cuatro o cinco" que se comportan de manera "irresponsable" e incumplen las normas de prevención frente al Covid-19, no "tengan las autoridades que cerrar todos los establecimientos".Real ha informado de que "la propiaha reconocido que los locales de ocio nocturno" de la comunidad autónoma "tienen un comportamiento exquisito y están absolutamente preparados y empeñados en que en sus establecimientos no se produzca ningún tipo de desmán en cuanto al cumplimiento de la".En ese sentido, reconoce que "hay algún establecimiento, que ni siquiera es de ocio nocturno, que está incumpliendo ese tipo de medidas", por lo que dijo que "contra esos es contra los que hay que actuar".De hecho, dijo que no "es solo cosa" de la policía, sino que "el propio sector va a estar ojo avizor para evitar que, las autoridades sanitarias se vean obligadas a cerrar todos los establecimientos".Además, sostuvo que "los empresarios de hostelería y sus colaboradores también tienen familia" y "después de estar con grupos de gente de todo tipo, tienen que volver a sus casas", de modo que para evitar riesgos tienen que "cumplir escrupulosamente las".