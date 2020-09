Los hosteleros de Lugo podrán instalar calderos de pulpo en la calle en octubre

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha acordado con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo atender a la demanda del sector y permitir a los establecimientos de la capital lucense que instalen calderos de pulpo en las calles durante el mes de octubre, con motivo de las fiestas de San Froilán.

Aunque el propio gobierno local confirmó que "no habrá fiestas", sino una semana de actividades culturales con motivo del San Froilán, la regidora local aceptó la propuesta de los hosteleros para "dinamizar este sector económico", en un momento muy difícil para ellos como consecuencia de la crisis provocada por la alerta sanitaria.

La regidora local recordó, además, que esta iniciativa permitirá mantener "la tradición gastronómica" de las patronales, a pesar de que este año no abrirán sus puertas las tradicionales casetas del pulpo ni tampoco el recinto ferial de San Froilán.

Los espacios de los conciertos estarán "vallados" y los asistentes tendrán que retirar previamente su entrada, que será "gratuita"

Para poder instalar los calderos, los interesados deben presentar "con carácter previo una solicitud de ocupación de la vía pública, que será atendida por el departamento de la Policía Urbana".

FERREIRO. La concejala de Cultura, Turismo y Promoción de la Lengua, Maite Ferreiro (BNG), ha recalcado que este año el San Froilán "no será una fiesta", sino "una semana de eventos culturales en los distintos barrios de Lugo, dado que no habrá conciertos multitudinarios y no abrirá el recinto ferial.

La próxima semana, según avanzó la concejala, habrá una reunión de la comisión municipal de fiestas, en la que están integrados todos los grupos con representación en la corporación local, para avanzar en la continuación de las actividades programadas para la semana del San Froilán, pero siempre "según cuál sea la situación sanitaria del momento".

Aclaró Ferreiro que "todos los actos de esa semana de actividades culturales cumplirán con los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios". Para ello, los espacios de los conciertos estarán "vallados" y los asistentes tendrán que retirar previamente su entrada, que será "gratuita".

Además, los asistentes deberán permanecer sentados en el asiento asignado, de forma que queda garantizada en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. "Mantenemos nuestro compromiso con todo el tejido cultural de Lugo para mantener los actos culturales" previstos, añadió Ferreiro, "siempre teniendo en cuenta el desarrollo de la situación sanitaria y la seguridad de los vecinos durante esa semana de actividades".