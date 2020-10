El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (APEHL), Cheché Real, reconoció que es "una mala noticia" para el sector que el comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia haya tomado la decisión de mantener las restricciones en la capital lucense para cortar los contagios de coronavirus.

Real reconoció que tenía esperanzas de que las autoridades sanitarias "abriesen la mano" y permitiesen que la hostelería de la ciudad funcionase con relativa normalidad esta semana que coincide con el inicio de las actividades culturales programada para celebrar las patronales de San Froilán, que en esta ocasión no contarán con recinto ferial, casetas del pulpo ni conciertos multitudinarios.

"Económicamente es una mala noticia, pero lo primero es la salud, hay que pensar en la salud de la gente", reconoció Real, quien en todo caso advierte de que las consecuencias de esta situación seguramente serán "catastróficas" para el sector.

"La situación es muy difícil. No podemos seguir así por mucho más tiempo. Veremos lo que sucede en los meses posteriores, pero los datos económicos son malísimos", lamentó. Si no hay manera de revertir "la situación actual, a final de año o principios del próximo, se va a producir una auténtica debacle", porque los locales no pueden seguir trabajando con las restricciones de aforo en el interior e incluso en las terrazas, cuyo funcionamiento depende también del tiempo.

Además, recordó que "la población tiene miedo a salir, la gente tiene miedo a mezclarse y a entrar en los locales", dijo Real.