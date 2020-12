Los hosteleros de Lugo dicen que la apertura parcial no los "saca del pozo"

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, Cheché Real, ha reconocido que la apertura parcial de los establecimientos a partir de esta media noche es "una medida absolutamente insuficiente", porque ni siquiera se les permite a los establecimientos "trabajar a medio gas".

"Hay mucha gente que tiene ganas de abrir, que trabaja en esa franja horaria y a la que le puede venir bien, pero a la mayoría de los establecimientos esta apertura no los saca del pozo en el que están metidos", se quejó Real.

De hecho, recordó que ahora los propietarios de los establecimientos tendrán que realizar una "selección entre su propio personal", de modo que tendrán que "sacar a algunos trabajadores de los Erte, pero a otros no", porque "el 100% de la plantilla no puede trabajar". A su juicio, es "una medida absolutamente insuficiente, porque no es trabajar a medio gas. Es mucho menos".

Reconoce, en todo caso, que puede ser "un primer paso" y que el sector mantiene "la esperanza" de "poder trabajar en un porcentaje más alto la próxima semana", siempre que la situación epidemiológica mejore.