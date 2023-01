Los hosteleros lucenses se muestran satisfechos con la campaña navideña

El inicio de las rebajas de invierno y la vuelta al cole delimitan el final de las fiestas navideñas. Varios sectores hacen ahora balance de cómo fue esta campaña. Uno de ellos es la hostelería. Los empresarios de la capital lucense de este gremio se muestran satisfechos, tras dos años seguidos en los que no pudieron aprovechar el tirón de estas fechas por las restricciones sanitarias establecidas debido a la pandemia.

"Fue una muy buena campaña navideña, en la línea que llevamos en el periodo poscovid. De momento en el turismo y en la gastronomía no se está notando ningún bajón en el consumo", afirmaba este lunes Cheché Real, que preside la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo (Apehl).

Cheché Real aseguraba que se han superado las expectativas, pues, tras el verano, se auguraba una contención en el gasto de los ciudadanos debido a la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de los costes energéticos y de la cesta de la compra.

"Preveíamos que se iba a reducir la afluencia de público, pero nos equivocamos. La línea es claramente positiva, al revés de lo que nos hacían creer los indicadores económicos, como la inflación", precisaba el presidente de la Apehl.

En las pasadas fiestas navideñas funcionó bien la restauración de Lugo, tanto las comidas y las cenas de empresa en los días previos como los encargos de servicio a domicilio o las celebraciones en locales las fechas señaladas, como Nochebuena, Fin de Año o Reyes. Las quedadas de amigos y familiares para tomar vinos y tapas también tuvieron su tirón en las últimas semanas.

Carteles de lleno

Algunos restaurantes de la capital lucense colocaron el cartel de lleno, sobre todo los últimos cuatros fines de semana, y no pudieron atender más reservas.

"No pudimos servir a muchas personas los días punta, como el viernes anterior a Nochebuena, Fin de Año y Reyes, porque no teníamos más sitio", afirmaba Manuel Expósito, del restaurante Manuel Manuel, apreciación con la que coincidió Armando Méndez, de Os Cachivaches. "Hubo mucha gente a la que no pudimos atender", apuntó.

Este último empresario aseguró que fue "un mes de diciembre muy bueno", lo que atribuyó en parte a que "amigos y familiares tenían muchas ganas de reunirse después de dos navidades sin poder hacerlo".

El copropietario de Os Cachivaches aseguró que la afluencia de clientes se asemejó a las fiestas de prepandemia, pero precisó que no se puede comparar el volumen de negocio porque se han incrementado los precios de las materias primas.

Manuel Expósito, por su parte, precisó que aunque los clientes tenían "mucha alegría" para compartir mesa y mantel en estas fechas tan señaladas, a su juicio "gastaron menos que en prepandemia".

Esa contención en el gasto, según señaló el duelo del Manuel Manuel, se apreció en el tipo de menús encargados, en los que se redujo la presencia del marisco para abaratar el coste.

Algunas empresas retomaron las comidas y cenas de trabajadores

Una de las costumbres que se recuperaron durante las pasadas fiestas navideñas en los establecimientos de restauración de la capital lucense fue la de las comidas o cenas de empresa abonadas por estas.



En los últimos años, antes de la pandemia, en muchos casos solían ser los propios empleados los que pagaban a escote esa reunión en torno a una mesa y un mantel. Ahora, como ya era habitual antes de la pandemia, se prevé que se enfríe el sector durante la cuesta de enero y algunos establecimientos aprovechan para disfrutar de unos días de vacaciones.