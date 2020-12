Los hosteleros se gastarán en cubrir las terrazas entre 3.500 y 15.000 euros

El sector de la hostelería se encuentra ante una nueva vuelta de tuerca. El Ayuntamiento acaba de permitir que se puedan cubrir las terrazas de los bares para que nadie se quede con las ganas de tomarse algo en un bar por problemas de climatización.

Adaptar las terrazas al frío invierno de Lugo, con paneles laterales y cubierta, supone una inversión que no todos los hosteleros están dispuestos a afrontar dependiendo del rendimiento que le puedan sacar a la terraza. Sin embargo, las carpinterías metálicas están ya comenzando a recibir sus primeros encargos. "Nós xa tivemos un para pechar a terraza polos lados e por riba, pero tivémolo que rechazar porque non podiamos cumprir o prazo. Queríana con urxencia e éranos imposible", comenta Quico Teijeiro, de la carpintería Teijeiro Rodríguez.

El presupuesto de un cierre varía según la superficie de la terraza y el material empleado. Usar PVC en lugar de aluminio o policarbonato en vez de cristal puede llegar a abaratar el cierre una cuarta parte. "É moito máis caro o vidro porque, de poñelo, habería que instalar un de seguridade e iso encarece moito a obra. Tamén sae máis caro se se usa aluminio. A maioría opta por empregar materiais máis baratos porque teñen medo a que, en pouco tempo, cambien as normas e xa non se poida usar, como pasou coa Lei Antitabaco", dice Quico Teijeiro.

Para una terraza media en Lugo —siete metros de ancho por cuatro de fondo—, el coste del cierre oscilaría entre los 3.500 y los 4.000 euros, si se opta por los materiales más básicos, y 15.000, si se escogen los mejores.

En la mayoría de los casos, los bares encargan cierres de terrazas en forma de galería, dado que las mesas y sillas suelen estar justo enfrente de la fachada del establecimiento. Sin embargo, si se opta por hacer un celador, separado físicamente del bar, con techo y laterales retráctiles, el precio puede llegar a superar los 15.000 euros.

DECISIÓN. Cerrar o no la terraza es una idea que planea, ahora mismo, en las cabezas de muchos hosteleros de Lugo. Algunos ya tomaron la decisión; otros, en cambio, se lo están pensando pero lo descartan por completo para no meterse en más gastos.

Entre los que tienen la decisión tomada está José López Armesto, del mesón El Castillo, en la Praza do Campo Castelo. "A miña intención é poñer un teito e uns laterais, ademais de instalar tamén unha estufa. En todo o caso, non penso gastar máis de 5.000 euros. O que si o fago é coa intención de que se poida seguir utilizando a terraza cuberta durante, polo menos, catro ou cinco anos porque se é para un periodo de tempo curto ou só para este inverno, non vale a pena meterse a ese gasto", explica José López Armesto, uno de los hosteleros que decidió reabrir estos días pese a que, de momento, solo se permite hasta las cinco. "Nese tempo, só nos dá o negocio para manternos abertos, nada máis pero é o que hai", indica.

Otro establecimiento que también cubrirá la terraza es la panadería y pastelería Ousá, en la plaza Mártires de Carral. "Aquí también se comentó que se va a cerrar la terraza pero todavía no se llevó a cabo. Es un sitio céntrico y se presta para ello", afirma una dependienta de la panadería.

En otros negocios, no lo tienen tan claro. Por ejemplo, en la pulpería O Xugo se lo están pensando aunque, de momento, no se deciden a llevarlo a cabo. "No aguanta la gente en la terraza. En nuestro caso, prefiere entrar. Lo estamos pensando, pero no lo tenemos decidido todavía", indica el propietario del establecimiento.

En alguna de las cafeterías de Bispo Aguirre tampoco hay una decisión al respecto. "No creo que se cierre aquí la terraza. Por lo menos, yo no sé nada. Quizá en esta calle se preste menos hacer eso", asegura una empleada que de uno de los establecimientos de una calle con mucha hostelería.