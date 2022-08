Los hosteleros, escépticos sobre la rentabilidad dado el precio del cefalópodo

Hosteleros lucenses mostraron su escepticismo respecto a que sea rentable acudir al San Froilán. Después de que el área de Cultura hiciese público el nuevo concurso para las cuatro casetas y los cuatro calderos del pulpo, hosteleros y pulpeiros aseguraron que ese descuento no compensaría las pérdidas al vender la ración de pulpo a 12 euros. Sostienen que sería vender a pérdidas. A mayores, pesa el coste de la energía.

Subida del precio del pulpo

Aurora do Carballiño, pulpería histórica de las patronales, seguramente no estará presente en la edición de este año por primera vez en décadas. Su actual responsable, Juan Pazó, se muestra crítico porque, dice, no entiende "que hace la edil de Cultura imponiendo las tarifas a la hostelería". El empresario aseguro que es "inasumible " vender a 12 euros la ración de pulpo cuando a él le cuesta 18 euros, por la subida que ha tenido el cefalópodo. "No creo que vayamos, no me casan los números".

Coste de las casetas

La instalación de la casetas en el parque de Rosalía supone un desembolso económico considerable para los hosteleros. Montar la caseta y pagar el canon del Concello supone más de mi euros diarios. Teresa Vázquez, gerente de A Palloza, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su asistencia, aunque ahora mismo "pesa más el no que el sí". Este establecimiento cuenta con caseta durante todo el año instalada en su jardín exterior. "El año pasado tuvimos llenazo, con los 3 comedores a tope", dice.

En la provincia, a 10 euros

El precio de la ración del pulpo es único en muchas de las ferias semanales repartidas por la provincia. Diez euros es el precio que se paga por ración en la feria de Castro de Riberas de Lea, al igual que en Castroverde y en el campo de la feria en Meira, por ejemplo.