Los hosteleros critican los comportamientos "insolidarios" de algunos jóvenes

El presidente de Hostelería de Galicia y de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl), Cheché Real, ha calificado como "bochornoso" e "insolidario" el comportamiento de algunos jóvenes, que "salen a emborracharse como burras pardas" sin la menor precaución ante el coronavirus.

En declaraciones a Efe, Real reconoció que sus palabras "no son políticamente correctas", pero aseguró que el comportamiento de esas personas "que están en la franja de edad de los botellones" es "totalmente intolerable", porque parece que no son "conscientes de lo que pueden ayudar a propagar".

"Hay peleas y agresiones. Pero ¿esto que es?", se preguntaba Real, quien reconoce abiertamente que la subida de los contagios está provocando "miedo e incertidumbre", no solo en el sector de la hostelería, sino en la sociedad en general.

"Hay que saber guardar la ropa. Protegerse del francotirador. Pero ellos salen a pecho descubierto. Y dicen que hay que vacunarlos. En esa situación estamos todos y no se puede olvidar que hemos pasado por momentos muy fastidiados", añadió.

El sector volvía a reunirse este lunes con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para evaluar la situación, marcada por el incremento de los contagios y por determinados comportamientos que realmente preocupan a los hosteleros.

"Tememos por nosotros y por la sociedad. Sobre todo, por la gente que no está vacunada. Hay comportamientos que son bochornosos e insolidarios. No lo pienso yo. No lo piensan los hosteleros. Lo piensa el 90% de la gente", insistió Real.