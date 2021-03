El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (APEHL), Cheché Real, afirmó como representante del sector que es partidario de que se mantenga el cierre perimetral de la comunidad autónoma durante la Semana Santa, para evitar los mismos "errores" que se cometieron en Navidad y que derivaron en restricciones más duras y prolongadas.

"Si después del esfuerzo que estamos haciendo todos en Galicia para evitar los contagios, se abre en Semana Santa para que llegue gente de otras latitudes en las que no están haciendo el mismo esfuerzo, estaremos haciendo un pan como unas tortas", dijo Real en declaraciones a Efe.

En ese sentido, se mostró partidario de mantener el cierre perimetral de Galicia para que "no se rompa la línea de no contagios" que "tenemos en la comunidad" gracias a ese "esfuerzo" colectivo, por parte de la sociedad, en general, y del propio sector de la hostelería, en particular.

"Cómo vamos a ser partidarios abrir. Es que no aprendemos. No vimos lo que sucedió en Navidad, donde por diez días hemos estado confinados durante dos meses. Ahora, por cuatro días, vamos a jugarnos un confinamiento durante sesenta o noventa días", se preguntaba Real.

En la misma línea, también dijo que "si hiciésemos" algo así, realmente habría que cuestionarse "si no somos una especie a extinguir".

Se trata, dijo el presidente de los hosteleros lucenses, de "¿aprender" de lo que ha sucedido en el "último año", para no volver a caer en los mismos errores.