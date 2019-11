Los hosteleros de las casetas piden a Ferreiro promoción en vez de críticas

Las cuatro casetas del pulpo cerraron este domingo después de un mes de actividad en el que los hosteleros hacen un balance positivo al haber constatado una mayor afluencia de público que el año anterior –a pesar de que en este San Froilán coincidieron los dos festivos de octubre en sábado–, algo que atribuyen a que la fiesta tienen "tirón", como asegura Nacho Carballeira, de Nadela.

Sin embargo, este hostelero, así como los responsables de las otras tres casetas se mostraron decepcionados con el balance hecho por la concejala de cultura, Maite Ferreiro, al finalizar las fiestas, en el que apostaba por dar un carácter más popular a estos restaurantes para que comer el pulpo pudiera estar al alcance de todas las familias. "Pois pode empezar por eliminar os 30.000 euros que pagamos o ano ao Concello e así poderemos recurtar 4 euros por comensal", comentó Ramiro López, de La Palloza, quien también cree que el hecho de que ya no fuese noticia el precio de la ración contribuyó a evitar cierta "psicosis" que había el año pasado entre la clientela.

Este veterano hostelero, que lleva dos décadas en las casetas, explica que los precios están ajustados al coste que les supone montar y desmontar las instalaciones o pagar el canon por el uso del suelo. En todo caso, explica que la media que suele pagar una persona es de 30 o 35 euros.

ESPACIO. Ramiro López también demanda de cara al año próximo que el Concello les permita aumentar el espacio reservado al personal, "porque tenemos unas cocinas muy reducidas", una demanda que también hace suya Juan Baranda, de Aurora do Carballiño, quien se lamenta de que este año pidió permiso para instalar un baño para los trabajadores y el Concello se lo denegó bajo amenaza de perder la fianza. "Só pedimos que se nos deixe usar o espazo que queda libre ao lado das costas do Parque", comenta Baranda, quien quiere que el gobierno local reúna a los hosteleros antes de las fiestas para que escuche sus propuestas. De hecho, explica que su pulpería tenía pensado bajar este año el precio de la ración, pero el contrato no lo permite.

Mientras, Fernando Comba, de Torre de Núñez, también cree que desde el Concello se debería promocionar más esta fiesta del pulpo en lugar de poner pegas sobre los precios y asegura que en su caso y pese a lo que se ha dicho sus clientes les son fieles y les responden año tras año.